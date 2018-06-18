Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Нардеп Барна хочет наказывать украинцев за публичное проявление гендерной ориентации

STYLERLIFE        18.06.2018 - 18:30

Инициатива Барны возмутила соцсети

Народный депутат фракции "БПП" Олег Барна хочет ввести штрафование за "публичное проявление сексуальной ориентации". Он даже создал соответствующий законопроект №8489, зарегистрированный 15 июня. Также об этой инициативе политик сообщил на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/Oleg.Barna.Official

"К Маршу равенства в Киеве нетрадиционно ориентированных и нетрадиционно дерзких и бесстыдных особей сделал "подарок" – зарегистрировал законопроект о запрете публичных действий любого сексуального характера. Надеюсь, что в следующем году не будет никаких публичных маршей, выступлений, связанных с любой сексуальной ориентацией. Приглашаю всех ЛГБТ и сексуально озабоченных личностей сексуально оздоровиться с оружием на востоке и выветрить дурь и бесстыдство. Ориентируйтесь на здоровье как вам хочется, но я не хочу это видеть перед своими глазами и не хочу, чтобы это наблюдали наши дети", – написал он.

Скриншот поста (facebook.com/Oleg.Barna.Official)

Барна предлагает штрафовать украинцев на сумму от 5 до 51 тысячи гривен за изготовление и распространение продукции с информацией о сексуальной ориентации лица и пропаганду любой ориентации.

По его словам, "публичные марши, открытые собрания, фестивали, публичное использование специфической символики, распространение тематических материалов в средствах массовой информации или сети интернет" и есть пропаганда сексуальной ориентации.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на этот законопроект.

Скриншот поста (twitter.com/chesno_movement)

Скриншот комментариев (twitter.com/chesno_movement)

Ранее сообщалось, как в Киеве прошел Марш равенства (фоторепортаж).

Как прошел ЛГБТ-прайд в Киеве

"Что ж вы за сволочи?": Комаровский высказался о КиевПрайде "Это последний рубикон": журналист рассказал, что будет дальше с ЛГБТ-сообществом
Теги: Олег Барна, ЛГБТ
"Все время на войне": Одесса попрощалась с Народным героем Украины Владимиром Галаганом (фото)
"Нужно встретить достойно": в сети разгорелся скандал из-за бойца АТО с триколором (фото)
"Жалуется на холод": российскому режиссеру удалось прорваться к Сенцову
"Не имеют права": лидер Kozak System призвал лишать гражданства жителей Донбасса (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь