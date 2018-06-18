Нардеп Барна хочет наказывать украинцев за публичное проявление гендерной ориентации

Инициатива Барны возмутила соцсети

Народный депутат фракции "БПП" Олег Барна хочет ввести штрафование за "публичное проявление сексуальной ориентации". Он даже создал соответствующий законопроект №8489, зарегистрированный 15 июня. Также об этой инициативе политик сообщил на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/Oleg.Barna.Official

"К Маршу равенства в Киеве нетрадиционно ориентированных и нетрадиционно дерзких и бесстыдных особей сделал "подарок" – зарегистрировал законопроект о запрете публичных действий любого сексуального характера. Надеюсь, что в следующем году не будет никаких публичных маршей, выступлений, связанных с любой сексуальной ориентацией. Приглашаю всех ЛГБТ и сексуально озабоченных личностей сексуально оздоровиться с оружием на востоке и выветрить дурь и бесстыдство. Ориентируйтесь на здоровье как вам хочется, но я не хочу это видеть перед своими глазами и не хочу, чтобы это наблюдали наши дети", – написал он.

Скриншот поста (facebook.com/Oleg.Barna.Official)

Барна предлагает штрафовать украинцев на сумму от 5 до 51 тысячи гривен за изготовление и распространение продукции с информацией о сексуальной ориентации лица и пропаганду любой ориентации.

По его словам, "публичные марши, открытые собрания, фестивали, публичное использование специфической символики, распространение тематических материалов в средствах массовой информации или сети интернет" и есть пропаганда сексуальной ориентации.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на этот законопроект.

Скриншот поста (twitter.com/chesno_movement)

Скриншот комментариев (twitter.com/chesno_movement)

Ранее сообщалось, как в Киеве прошел Марш равенства (фоторепортаж).

Как прошел ЛГБТ-прайд в Киеве