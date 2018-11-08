Нардеп Барна попросив позбавити акредитації журналіста, якого облаяв у Раді

Фото: колаж РБК-Україна

На думку депутата, журналіст Колтунов непрофесійно виконує свої обов'язки

Народний депутат від БПП Олег Барна попросив позбавити акредитації при Верховній Раді України журналіста програми "Гроші" Ігоря Колтунова, якого в жовтні він обматюкав в кулуарах парламенту після питання про кнопкодавство. Про це йдеться у зверненні депутата до голови Комітету ВРУ з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторії Сюмар, передає "Детектора медіа".

На думку Барни, журналіст Колтунов непрофесійно виконує свої обов'язки і дискредитує "брудними методами" народних депутатів та Раду взагалі.

Скрін: detector.media

Перший заступник голови Комітету свободи слова Ольга Червакова розповіла, що вона також отримала звернення Барни, і Комітет розгляне його найближчим часом.

Вона зазначила, що сама особисто бачить в цьому конфлікт інтересів, тому що не може депутат звертатися за покаранням журналіста, якого він обматюкав.

Як ми писали раніше, колеги в регламентному комітеті намагалися пояснити Барні, що його поведінка неналежно, засудили його лексику і порекомендували вибачитися.

Також вони нагадали нардепу, чому він став героєм сюжету Ігоря Колтунова, після якого вибухнув скандал і відзначили, що після його витівки з'явився флешмоб серед українців, який кидає тінь на всіх народних депутатів.

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Відео: РБК-Україна