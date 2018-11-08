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Нардеп Барна попросил лишить аккредитации журналиста, которого обматерил в Раде

STYLERЖизнь    08.11.2018 - 12:34
Фото: коллаж РБК-Украина
Фото: коллаж РБК-Украина

По мнению депутата, журналист Колтунов непрофессионально выполняет свои обязанности

Народный депутат от БПП Олег Барна попросил лишить аккредитации при Верховной Раде Украины журналиста программы "Деньги" Игоря Колтунова, которого в октябре он обматерил в кулуарах парламента после вопроса о кнопкодавстве. Об этом говорится в обращении депутата к председателю Комитета ВРУ по вопросам свободы слова и информационной политики Виктории Сюмар, передает "Детектора медиа".

По мнению Барны, журналист Колтунов непрофессионально выполняет свои обязанности и дискредитирует "грязным методами" народных депутатов и Раду вообще.

Нардеп Барна попросил лишить аккредитации журналиста, которого обматерил в РадеНардеп Барна попросил лишить аккредитации журналиста, которого обматерил в РадеСкрин: detector.media

Первый замглавы Комитета свободы слова Ольга Червакова рассказала, что она также получила обращение Барны, и Комитет рассмотрит его в ближайшее время.

Она отметила, что сама лично видит в этом конфликт интересов, потому что не может депутат обращаться за наказанием журналиста, которого он обматерил.

Как мы писали ранее, коллеги в регламентном комитете пытались объяснить Барне, что его поведение неподобающе, осудили его лексику и порекомендовали извиниться.

Также они напомнили нардепу, почему он стал героем сюжета Игоря Колтунова, после которого разразился скандал и отметили, что после его выходки появился флешмоб среди украинцев, который бросает тень на всех народных депутатов.

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Видео: РБК-Украина

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