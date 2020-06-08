Наркотики, знущання і збочення: спливла дика правда про відомого пастора церкви "Відродження"

Володимир Мунтян (фото: facebook.com/vladimirmuntianu)

Спливли шокуючі факти з життя Володимира Мунтяна і про його церкву "Відродження"

Близькі люди скандально відомого пастора, керівника церкви "Відродження" Володимира Мунтяна, відверто розповіли приголомшливі подробиці про його життя. 13 апостол, як назвав себе Володимир Мунтян, звинувачується в збоченнях, вживанні наркотиків, побиттях, зґвалтуваннях та знущаннях.

Володимира Мирчавича Мунтяна засудили за шахрайство, і він відсидів три роки в спецколонії Кривого Рогу. Він втерся в довіру до церкви євангельських християн, але його вигнали за тотальні порушення. Він створив власну церкву, проголосив себе 13 апостолом і почав зціляти невиліковні хвороби, виганяти бісів і руйнувати родові прокляття. Деталі нового розслідування розповіли у програмі ТСН.

Церква пастора Мунтяна проіснувала майже 7 років і за цей час він створив потужну організацію з викачування грошей зі своїх адептів. Люди продавали свої квартири, автомобілі й коштовності. Всі свої кошти вони віддавали до церкви "Відродження". Останні 5 місяців він проповідував з Таїланду, де у нього виявили чотири вілли. На цих віллах Мунтян бив, ґвалтував, знущався і займався збоченнями.

"Я, коли перебувала в цьому середовищі, стала жертвою всього того, що він робив з іншими дівчатами. Він ще казав: "Я буду це робити при твоєму чоловікові. А він нічого не зможе зробити", - розповіла ексдиректор церковного телеканалу "Відродження" Аліна Радіонова.

Колишній бухгалтер церкви "Відродження" Ліна Слободенюк розповіла, що Мунтян приймав психотропні препарати й бив практично всіх, хто з ним працював.

"Не було жодного члена в команді, якого б він не бив, хоча б одного разу. Всі у це потрапляли. Як ніби черга була, хто наступний. І ось настав мій час", - зізналася Слободенюк.

Дівчина розповіла, що він звинуватив її в пропажі грошей і почав її бити. Знущання тривали кілька годин, він погрожував їй ножем, намагався видавити їй очі. Ліна з поламаними ребрами просто втекла від Мунтяна і звернулася в поліцію.

Люди з близького оточення Володимира Мунтяна розповіли приголомшливі факти про церкву "Відродження"

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що журналісти дізналися подробиці з життя пастора церкви "Возрождение" Володимира Мунтяна.

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Автор: Анна Шиканова