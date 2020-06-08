Наркотики, издевательства и извращения: всплыла дикая правда об известном пасторе церкви "Возрождение"

Владимир Мунтян (фото: facebook.com/vladimirmuntianu)

Всплыли шокирующие факты из жизни Владимира Мунтяна и о его церкви "Возрождение"

Близкие люди скандально известного пастора, руководителя церкви "Возрождение" Владимира Мунтяна, откровенно рассказали шокирующие подробности о его жизни. 13 апостол, как назвал себя Владимир Мунтян, обвиняется в извращениях, употреблении наркотиков, избиениях, изнасилованиях и издевательствах.

Владимира Мирчавича Мунтяна осудили за мошенничество, и он отсидел три года в спецколонии Кривого Рога. Он втерся в доверие к церкви евангельских христиан, но его выгнали за тотальные нарушения. Он создал собственную церковь, провозгласил себя 13 апостолом и начал исцелять неизлечимые болезни, изгонять бесов и разрушать родовые проклятия. Детали нового расследования рассказали в программе ТСН.

Церковь пастора Мунтяна просуществовала почти 7 лет и за это время он создал мощную организацию по выкачиванию денег из своих адептов. Люди продавали свои квартиры, автомобили и драгоценности. Все свои средства они отдавали в церковь "Возрождение". Последние 5 месяцев он проповедовал из Таиланда, где у него обнаружили четыре виллы. На этих виллах Мунтян избивал, насиловал, издевался и занимался извращениями.

"Я, когда находилась в этой среде, стала жертвой всего того, что он делал с другими девушками. Он еще говорил: "Я буду это делать при твоем мужчине. А он ничего не сможет сделать", - рассказала экс-директор церковного телеканала "Возрождение" Алина Радионова.

Бывшая бухгалтер церкви "Возрождение" Лина Слободенюк рассказала, что Мунтян принимал психотропные препараты и избивал практически всех, кто с ним работал.

"Не было ни одного члена в команде, которого бы он не бил хотя б однажды. Все в это попадали. Как будто очередь была, кто следующий. И вот пришло мое время", - призналась Слободенюк.

Девушка рассказала, что он ее обвинил в пропаже денег и начал ее сильно избивать. Издевательства продолжались несколько часов, угрожал ей ножом, пытался выдавить ей глаза. Лина с поломанными ребрами просто сбежала от Мунтяна и обратилась в полицию.

Люди из близкого окружения Владимира Мунтяна рассказали шокирующие факты о церкви "Возрождение"

Напомним, ранее мы писали о том, что журналисты узнали подробности из жизни пастора церкви "Возрождение" Владимира Мунтяна.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анна Шиканова