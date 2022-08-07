Як нас дурять на базарі: секрети недобросовісних торгашів

На базарі вас можуть обважити, підсунути залежалий товар і не тільки. Особливо, якщо ви не постійний покупець, а просто "проходили повз".

Як саме вас можуть взути недобросовісні продавці - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Класика - підкручені ваги

Зазвичай ваги на ринку розташовані так, що ви не бачите цифри. Пристрій завалюють товарами, аби вам було важче роздивитися. Тому можуть озвучувати зовсім іншу вагу й відповідно - суму.

А ще умільці роблять на електронних вагах таку собі "секретну" кнопку, натисканням на яку збільшують реальні грами товарів.

Найпоширеніший обман з механічними вагами, коли вони стоять не рівно, а під кутом. Така похибка дозволяє продавцеві обманювати кожного покупця на кілька, а то й на десяток гривень.

Ще один цікавий спосіб - це невеличкий, але важкий брусочок, який продавець з майстерністю ілюзіоніста підкладає на ваги.

Фото: Бесарабський ринок в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Прибуток продавцям приносить навіть ганчірка! Нею нібито протирають прилавок, а потім її непомітно кидають. Але ця ганчірка прив’язана до чаші з гирками. Непомітно натискаючи на ганчірку, додають товару зайвих грамів.

Пачка цигарок чи сірників біля ваг має вас насторожити. Туди кладуть магніт, а інший - приліплюють на дно гирки. Таким чином ваш товар через притягування магнітом буде важити більше.

Деякі продавці вирізають з гирки середину, і вона стає легшою. Покупець бачить на гирці напис 1 кілограм, а вона реально важить 800 грамів.

Обрахунок на калькуляторі

Ще один виверт, коли вам неправильно рахують суму на калькуляторі. Тому треба завжди перераховувати на своєму калькуляторі.

Також стежте за здачею, дуже часто покупцеві "заговорюють зуби", щоб обрахувати. Коли ви відійдете від прилавка, а потім повернетесь - важко буде довести, що вас обдурили.

Вибирайте товар самі

Якщо продавець наполягає на тому, щоб самому покласти вам овочі чи фрукти, вибрати найкращий шматок м'яса, не вірте. Це дозволить підсунути щось з гнильцем чи жилами.

Добросовісний реалізатор завжди дасть вам пакетик і дозволить покопатися в купі помідорів чи роздивитися шматок сала з усіх боків.

Фото: Будьте дуже уважні на ринку (Віталій Носач, РБК-Україна)

Що робити, якщо виявили обман

Якщо ви відчули підступ, сходіть на контрольні ваги, які за правилами мають бути на кожному ринку. Якщо виявили обман, можете полюбовно все вирішати з продавцем.

А можна і "по-поганому" - зверніться до адміністрації. Якщо обман буде доведено, справу можна довести до виклику поліції зі складанням протоколу за фактом обрахунку.

А якщо відчуваєте, що вас дурять, можете, між іншим, запитати продавця, де на базарі стоїть контрольні ваги...