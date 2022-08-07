Как нас дурят на базаре: секреты недобросовестных торгашей

На базаре вас могут обвесить, подсунуть залежалый товар и не только. Особенно, если вы не постоянный покупатель, а просто "проходили мимо".

Как именно вас могут взуть недобросовестные продавцы - читайте ниже в нашем материале Styler.

Классика - подкрученные весы

Обычно весы на рынке расположены так, что вы не видите цифры. Устройство заваливают товарами, чтобы вам было труднее рассмотреть. Поэтому могут озвучивать совсем другой вес и соответственно - сумму.

А еще умельцы делают на электронных весах этакую "секретную" кнопку, нажатием на которую увеличивают реальные граммы товаров.

Самый распространенный обман с механическими весами, когда они стоят не ровно, а под углом. Такая погрешность позволяет продавцу обманывать каждого покупателя на несколько, а то и на десяток гривен.

Еще один интересный способ - это небольшой, но тяжелый брусочек, который продавец с мастерством иллюзиониста подкладывает на весы.

Фото: Бессарабский рынок в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Прибыль продавцам приносит даже тряпка! Ею якобы протирают прилавок, а потом ее незаметно бросают. Но эта тряпка привязана к чаше с гирьками. Незаметно нажимая на тряпку, добавляют товару лишних граммов.

Пачка сигарет или спичек возле весов должна вас насторожить. Туда кладут магнит, а другой - прилепляют на дно гирьки. Таким образом ваш товар из-за притягивания магнитом будет весить больше.

Некоторые продавцы вырезают из гирьки середину, и она становится легче. Покупатель видит на гире надпись 1 килограмм, а она реально весит 800 граммов.

Расчет на калькуляторе

Еще одна уловка, когда вам неправильно считают сумму на калькуляторе. Поэтому надо всегда пересчитывать на своем калькуляторе.

Также следите за сдачей - очень часто покупателю "заговаривают зубы", чтобы обсчитать. Когда вы отойдете от прилавка, а потом вернетесь - трудно будет доказать, что вас обманули.

Выбирайте товар сами

Если продавец настаивает на том, чтобы самому положить вам овощи или фрукты, выбрать самый лучший кусок мяса, не верьте. Это позволит подсунуть что-то с гнильцой или жилами.

Добросовестный продавец всегда даст вам пакетик и позволит покопаться в куче помидоров или рассмотреть кусок сала со всех сторон.

Фото: Будьте очень внимательны на рынке (Виталий Носач, РБК-Украина)

Что делать, если обнаружили обман

Если вы почувствовали подвох, сходите на контрольные весы, которые по правилам должны быть на каждом рынке. Если обнаружили обман, можете полюбовно все решать с продавцом.

А можно и "по-плохому" - обратитесь в администрацию. Если обман будет доказан, дело можно довести до вызова полиции с составлением протокола по факту обсчета.

А если чувствуете, что вас дурят, можете, между прочим, спросить продавца, где на базаре стоит контрольные весы...