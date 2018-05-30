"Нас палили і били": роми з Тернополя розповіли, як громили їх табір

Роми написали заяву в поліцію, але від зняття побоїв відмовилися

22 травня в Тернопільській області радикально налаштовані особи спалили поселення ромів, в якому було 30 дітей. Ці люди проживали в Великогаєвському лісі довгий час. Роми поділилися спогадами про ту ніч і повідомили, що написали заяви в поліцію, хоча від зняття побоїв відмовилися, повідомляє "Радіо Свобода".

"Це було під вечір, близько 20 годин. Ми були біля наметів і почули голоси, крики "Слава Україні!", Побачили, що біжать люди в масках, кепках, ми не бачили їхні обличчя. Вони почали розбивати намети, в руках тримали пляшки з бензином і облили намети, підпалили їх. Почали зазіхати на жінок, я просила, щоб впустили мене забрати документи і гроші з намету, вбігла туди, але мене вдарили і звідти викинули. Мій чоловік з сином металобрухт збирають і у нас трохи грошей, думали якийсь будинок в селі купити. Але все згоріло, всі наші речі, все", - розповіли потерпілі роми.

Вони кажуть, що в них стріляли гумовими кулями, а палатки облили бензином і підпалили. Також вони демонструють руки в опіках, але звертатися до медика не хочуть - боятися.

Фото: Рука потерпілого (radiosvoboda.org)

"Я дуже боявся, нас палили, били мене кидали. Місцеві нам допомагали, приносили взимку картопля, олію, гречку. Ми роками там були і нікого не чіпали. Хлопці метал, папір, пляшки збирали і здавали", - розповіли роми.

"Ми вільні люди. Але є різні цигани. Є такі, які крадуть, вбивають, а є такі, які своєю працею заробляють. Ми ходимо копати і здаємо металобрухт", - пояснив чоловік циганської національності, який проживав у зруйнованому таборі.

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