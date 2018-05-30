"Нас палили и били": ромы из Тернополя рассказали, как громили их табор

Ромы написали заявление в полицию, но от снятия побоев отказались

22 мая в Тернопольской области радикально настроенные лица сожгли поселение ромов, в котором было 30 детей. Эти люди проживали в Великогаевском лесу долгое время. Ромы поделились воспоминаниями о той ночи и сообщили, что написали заявления в полицию, хотя от снятия побоев отказались, сообщает "Радио Свобода".

"Это было под вечер, около 20 часов. Мы были возле палаток и услышали голоса, крик "Слава Украине!", Увидели, что бегут люди в масках, кепках, мы не видели их лица. Они начали разбивать палатки, в руках держали бутылки с бензином и облили палатки, подожгли их. Начали замахиваться на женщин, я просила, чтобы впустили меня забрать документы и деньги из палатки, вбежала туда, но меня ударили и оттуда выбросили. Мой муж с сыном металлолом собирают и у нас немного денег, думали какой-то дом в селе купить. Но все сгорело, все наши вещи, все", - рассказали потерпевшие ромы.

Они говорят, что в них стреляли резиновыми пулями, а палатки облили бензином и подожгли. Также они демонстрируют руки в ожогах, но обращаться к медика не хотят - бояться.

Фото: Рука пострадавшего (radiosvoboda.org)

"Я очень боялся, нас жгли, били, меня бросали. Местные нам помогали, приносили зимой картофель, масло, гречку. Мы годами там были и никого не трогали. Ребята металл, бумагу, бутылки собирали и сдавали", - рассказали ромы.

"Мы свободные люди. Но есть разные цыгане. Есть такие, которые воруют, убивают, а есть такие, которые своим трудом зарабатывают. Мы ходим копать и сдаем металлолом", - объяснил мужчина цыганской национальности, который проживал в разрушенном лагере.

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