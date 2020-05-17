У NASA розповіли про майбутній політ на Місяць: названа дата

NASA відправить ракети Space Launch System (SLS) на Місяць в кінці 2021 року. Про плани запуску надважкої ракети передає пресслужба агентства. Перенесення запуску, який до цього планували на середину наступного року, пов'язаний з пандемією коронавіруса, через яку робота над ключовими елементами місячної програми "Артеміда" була припинена.

Як повідомляється, дата запуску ракети буде оголошена вже на наступному тижні. У NASA наголосили також, що "відчувають себе досить комфортно" у зв'язку з тим, що перший етап місії "Артеміда" перенесли. Про це пише Space news.

Роботи над SLS була припинена майже на два місяці та почала потроху відновлюватися. Станом на 14 травня до роботи над ракетою повернулося "обмежена кількість команд".

Варто відзначити, що США також запустять космічний шаттл X-37B ВВС на низьку навколоземну орбіту в шостий раз. Його планують відправити туди 16 травня з мису Канаверал у Флориді. Літальний апарат належить ВПС країни, але космічні сили США будуть контролювати його майбутній запуск, а також посадку.

Шаттл почав виконувати польоти у 2010 році, тоді він був в якості платформи для експериментальної корисного навантаження. У ЗМІ його назвали секретним, через те, що ВПС країни раніше не розголошували його місію. Цікаво, що у 2019 році він провів на орбіті 780 днів — на 240 днів довше, ніж очікувалося.

Як ми раніше писали, екологічна катастрофа планетарного масштабу була зафіксована вченими NASA на відео.