За нашими спинами жінки і діти: єврей і мусульманин разом захищають Україну (відео з окопу)

"Такого ви ще не бачили: моджахед-мусульманин і солдат армії ЦАХАЛу... Уявіть, як росіяни нас допекли, що мусульмани, іудеї об'єднуються разом, щоб вбивати цих **ндонів. Але вони помилилися в одному - вбити хочуть вони, але вб'ють їх", - каже військовий.

Вони зняли це відео з окопу, поки росіяни обстрілювали воїнів градами, "прощупуючи зеленку".

"О Аллах, даруй нам перемогу над російськими свинями", - виголосив мусульманин, поки єврей читав молитву рідною мовою.

"Тому що ми розуміємо, що за нашими спинами українські жінки і діти. І ми воюємо проти армії гнобителів, які вбивають ні в чому не винних людей", - додав військовий.

У коментарях хлопці можуть прочитати багато підтримки того, що вони роблять: