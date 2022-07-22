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За нашими спинами женщины и дети: еврей и мусульманин вместе защищают Украину (видео из окопа)

Коллаж РБК-Украина: Еврей и мусульманин воюют бок о бок за Украину
Автор: Светлана Мащенко

Защита Украины против рашистов сплотила весь цивилизованный мир, и даже еврей и мусульманин стали плечом к плечу, чтобы защитить наших женщин и детей.

Смотрите ниже видео из окопа, которое записали военные.

"Такого вы еще не видели: моджахед-мусульманин и солдат армии ЦАХАЛа… Представьте, как россияне нас допекли, что мусульмане, иудеи объединяются вместе, чтобы убивать этих **ндонов. Но они ошиблись в одном - убить хотят они, но убьют их", - говорит военный.

Они сняли это видео с окопа, пока россияне обстреливали воинов градами, "прощупывая зеленку".

"О Аллах, даруй нам победу над русскими свиньями", - произнес мусульманин, пока еврей читал молитву на родном языке.

"Потому что мы понимаем, что за нашими спинами украинские женщины и дети. И мы воюем против армии притеснителей, которые убивают ни в чем не повинных людей", - добавил военный.

В комментариях парни могут прочесть много поддержки того, что они делают:

  • Хлопцы, вы прекрасны.
  • Дякую всім нашим Захисникам!
  • От души, выжить и победить! Слава Украине!
  • Все боги за Украину!
  • Боже, храни этих сильных, отважных, смелых мужчин. Спасибо вам!

Ранее сообщалось, что морпеху-защитнику Мариуполя очень нужна наша помощь.

Также мы писали, гранатометчик "Цыган", украинско-еврейский ром из Одессы, призвал воевать за Украину.

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