За нашими спинами женщины и дети: еврей и мусульманин вместе защищают Украину (видео из окопа)

"Такого вы еще не видели: моджахед-мусульманин и солдат армии ЦАХАЛа… Представьте, как россияне нас допекли, что мусульмане, иудеи объединяются вместе, чтобы убивать этих **ндонов. Но они ошиблись в одном - убить хотят они, но убьют их", - говорит военный.

Они сняли это видео с окопа, пока россияне обстреливали воинов градами, "прощупывая зеленку".

"О Аллах, даруй нам победу над русскими свиньями", - произнес мусульманин, пока еврей читал молитву на родном языке.

"Потому что мы понимаем, что за нашими спинами украинские женщины и дети. И мы воюем против армии притеснителей, которые убивают ни в чем не повинных людей", - добавил военный.

В комментариях парни могут прочесть много поддержки того, что они делают: