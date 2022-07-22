Морпеху-защитнику Мариуполя очень нужна наша помощь: история Глеба Стрижко

Глеб Стрижко, боец 1-го отдельного батальона морской пехоты, который вместе с другими нашими героями оборонял Мариуполь. Он был тяжело ранен, оказался в плену, а теперь нуждается в помощи.

Читайте ниже в материале Styler, как поставить военного на ноги.

Молодой человек за год до открытого российского вторжения сменил активную общественную деятельность на берет морпеха.

Пункт постоянной дислокации его батальона - Николаев. В начале декабря была ротация, и подразделение Глеба оказался севернее Мариуполя.

Глеб держал оборону на комбинате им. Ильича

"На комбинат им. Ильича мы перешли 28 февраля. Оттуда видел зарева на горизонте, представлял, что с городом, но точно не знал, информации было мало. Это уже потом, когда был в Киеве в больнице, посмотрел видео и увидел, что сделали с Мариуполем", - рассказал военный.

В начале марта военные знали, что Мариуполь город в окружении.

"Нам говорили, что к нам будут прорываться силы... У нас был четкий оборонительный приказ: не пропустить врага в город", - говорит Глеб.

Ранение и плен

В апреле Глеб получил ранение. В результате танкового выстрела его сбросило с третьего этажа и придавило остатками стены. Пехотинца перевезли на территорию госпиталя, где он пробыл два дня.

А затем его передали российской стороне (оказывать помощь тяжелораненым в таких условиях было фактически невозможно, чтобы сохранить бойцам жизнь, их передавали российской стороне).

"12 апреля я стал военнопленным. Когда передавали, я лежал, не особо видел, потому что глаза были налиты кровью из-за травм. Только слышал, как говорят: "Мы вас передадим российской стороне, вы едете в госпиталь. Передаем на условиях того, чтобы сохранить вашу жизнь. Так я и попал в "ДНР"... - рассказывает военный.

Фото: Глеб Стрижко

Среди ранений у него был сломан таз, челюсть, ужасные боли...

"Все 16 дней, которые я был в плену, была ужасная боль в поломанном теле. Часто вырубало в сон, воображал себя лесорубом в Канаде или дальнобойщиком, который гоняет по Европе и снимает блог. Это отвлекало", - добавил Глеб.

Обезболивающее вкололи уже после обмена пленными. Его везли в "скорой" в Запорожье и тогда он почувствовал, как хорошо, когда не больно.

"Сразу после возвращения меня лечили. 27 июня впервые поставили на ноги. Сейчас идет процесс реабилитации, учат ходить, в частности, приучают к этому мозг", - рассказывает военный.

Вылечиться и вернуться защищать Украину

Пока лечение оплачивает государство. Впрочем, когда закончится определенный этап реабилитации, то Глебу надо будет уже за свой счет ходить в бассейн, на тренажеры, покупать соответствующие лекарства и витамины, чтобы полностью выздороветь.

"Сейчас у меня главный план - выздороветь и дождаться решения врачей, могу ли я дальше служить. Потому что я этого хочу и стремлюсь", - добавил он.

Помочь Глебу Стрижку можно по этим реквизитам:

Приват Банк:

5168 7574 2495 4958

5168 7520 1572 7517

- для переводов в долларах: UA713052990262056400933556102 или 4149499373660727

- для переводов в евро: UA363052990262016400933556210 или 5168752015522710

- Mono банка: https://send.monobank.ua/jar/2rDpY6bNGF

- PayPal: hlib.stryzhko@gmail.com