"Били, знущалися над ними": в мережі розповіли про "катів" у кримській в'язниці

Фото: СІЗО (УНІАН)

Жах почався після приїзду "катів" з Омська

Колишній в'язень Керченської виправної колонії №2 на території анексованого українського Криму Мурад Алієв розповів, як у в'язниці знущалися над ув'язненими. Про це він повідомив на прес-конференції в Києві, передає УНІАН.

"Найстрашніше почалося, коли в колонію приїхали п'ятеро співробітників з Омська. Саме вони зустрічали прибулих - били, знущалися над ними, роздягали, навіть взяли деяких ув'язнених до себе на допомогу, які лякали новоприбулих ізолятором, забирали у них речі і забороняли розповідати про те, що відбувається. Деяких засуджених співробітники колонії навіть ґвалтували дерев'яними битами", - сказав він.

Більш того, Алієв уточнив, що проводив у колонії правозахисну роботу, проте це не принесло результатів.

"Єдиний плюс, що після приїзду прокуратури на декілька тижнів вони трохи заспокоювалися. Наші родичі зі свого боку теж нічого зробити не могли з тим, що до нас ставилися як до тварин. Нас часто стали відправляти в ізолятор, а щоб змусити нас перестати чинити опір системі катували струмом, душили, били так, щоб не було побоїв видно, лякали, що додадуть термін. Єдине, чого нам вдалося добитися, щоб поїхали омські "кати". Але на їх місце приїхали нові і все почалося з початку", - підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, в окупованому Російською Федерацією Криму з 2014 року зафіксовано 181 випадок нелюдського поводження з громадянами в місцях позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше посли Європейського союзу схвалили продовження санкцій проти осіб і компаній, які несуть відповідальність за порушення суверенітету України в окупованому Криму.

Раніше ми писали, що нова резолюція по окупованому Криму, яку готує Україна на наступну сесію Генасамблеї ООН, буде стосуватися прав людини.

Герої, що загинули в липні 2018 (video.rbc.ua)