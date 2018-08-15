"Били, издевались над ними": в сети рассказали о "палачах" в крымской тюрьме

Фото: СИЗО (УНИАН)

Ужас начался после приезда "палачей" из Омска

Бывший заключенный Керченской исправительной колонии №2 на территории аннексированного украинского Крыма Мурад Алиев рассказал, как в тюрьме издевались над заключенными. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве, передает УНИАН.

"Самое страшное началось, когда в колонию приехали пятеро сотрудников из Омска. Именно они встречали прибывших - били, издевались над ними, раздевали, даже взяли некоторых заключенных к себе в помощь, которые пугали новоприбывших изолятором, забирали у них вещи и запрещали рассказывать о происходящем. Некоторых осужденных сотрудники колонии даже насиловали деревянными битами", - сказал он.

Более того, Алиев уточнил, что проводил в колонии правозащитную работу, однако это не принесло результатов.

"Единственный плюс, что после приезда прокуратуры на несколько недель они немного успокаивались. Наши родственники со своей стороны тоже ничего сделать не могли с тем, что к нам относились как к животным. Нас стали часто отправлять в изолятор, а чтобы заставить нас перестать сопротивляться системе пытали током, душили, били так, чтобы не было побоев видно, пугали, что добавят срок. Единственное, чего удалось нам добиться, чтобы уехали омские "палачи". Но на их место приехали новые и все началось с начала", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, в оккупированном Российской Федерацией Крыму с 2014 года зафиксировано 181 случай бесчеловечного обращения с гражданами в местах лишения свободы.

Напомним, ранее послы Европейского союза одобрили продолжение санкций против лиц и компаний, которые несут ответственность за нарушение суверенитета Украины в оккупированном Крыму.

Раньше мы писали, что новая резолюция по оккупированном Крыму, которую готовит Украина на следующую сессию Генассамблеи ООН, будет касаться прав человека.

Герои, погибшие в июле 2018 (video.rbc.ua)