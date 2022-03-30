Гвалтували, поки дитина плакала у підвалі: 33-річна українка розповіла на весь світ про звірства окупантів

Про звірства російських окупантів тепер знає увесь світ, адже 33-річна українка, над якою неодноразово поглумилися окупанти, вирішила не мовчати. Її чоловіка застрелили, після чого двоє російських військових гвалтували її у власному домі, поки 4-річний син плакав у підвалі.

Свою історію українка розповідає тепер всьому світові, аби він дізнався про злочини російських загарбників. Про це пише The Times.

На воротах висіло біле простирадло

Мешканка Київської області Наталя (ім'я змінено) згадала, що родина напередодні повісила біле простирадло на ворота (коли війська РФ зайшли до села), щоб показати, що вони не мають поганих намірів і там є люди.

9 березня сім'я почула постріли біля свого будинку. Вони вийшли на вулицю з піднятими руками і побачили групу російських солдатів. Один з них застрелив їхню собаку.

Командир, якого Наталя назвала Михайлом Романовим, став дуже агресивним, коли побачив камуфляжну куртку в машині родини. Після цього Романов вирвав ключі від машини і в п'яному станів в'їхав у повалене дерево. Військові тоді пішли, щоб повернутися вже по темному.

Спочатку застрелили чоловіка

Через кілька годин уночі у дворі почули гучний шум. Чоловік Наталі вийшов з будинку, щоб перевірити, що сталося.

Наталя згадала, як почула один-єдиний постріл і звук відчинюваних воріт, перш ніж у будинку пролунали кроки. Романов повернувся з молодшим солдатом, який сказав, що застрелив її чоловіка, тому що він був "нацистом".

Один з військових сказав, що його звати Михайло Романов, він командир. Разом з ним був одягнений у чорне солдат.

Наталя наказала чотирирічному синові сховатися в підвал

Жінка каже, що солдат наставив їй на голову пістолет і сказав: "Ти краще замовкни, а то я візьму твою дитину і покажу йому, що мізки його матері розкидані по дому".

Тоді двоє солдатів протягом кількох годин ґвалтували Наталю. У цей час вона чула, як її син ридає у котельні.

"Солдат сказав мені зняти одяг. Потім вони обидва один за одним зґвалтували мене. Їм було байдуже, що мій син плаче в підвалі", - розповідає вона.

Після того як російські солдати по черзі ґвалтували Наталю, чоловіки пішли, але за 20 хвилин повернулися і знову зґвалтували її.

Солдати повернулися втретє, щоб зґвалтувати Наталю, але цього разу були настільки п’яні, що спотикалися.

Згодом вони заснули, давши Наталі час забрати сина і втекти.

Хлопчик і досі не знає, що тата вбили

"Поки я відчиняла ворота, мій син стояв біля тіла свого батька, але було темно, і він не зрозумів, що це його батько... Він сказав: "Нас застрелять так само, як цього чоловіка?" - розповідає Наталя.

Тепер жінка з сином в Тернополі. Вона каже, що чотирирічний малюк досі не знає, що його батько помер, і поки що не може сказати йому. Маленький хлопчик все ще просить купити пончики для свого батька, коли вони йдуть по магазинах.

Після того, як їм зрештою вдалося втекти з їхнього дому, невістка Наталі наполягла, щоб вона повідомила про групове зґвалтування до поліції.

Наталя не знає, чи зможе повернутися

Наталя каже, що вони з чоловіком мали відзначати річницю весілля наступного місяця... Тепер же вона не може навіть повернутися додому, щоб поховати чоловіка.

Вона сказала, що не знає, чи повернеться вона коли-небудь у своє село, тому що спогади важкі. Також вона додала, що ніколи не змогла б продати їхній будинок, оскільки будинок для них побудував її чоловік.

Гвалтівнику оголосили про підозру

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що зловмиснику оголошено про підозру.

"Перша підозра військовослужбовцю РФ за зґвалтування жінки на Київщині. До нас надходить оперативна інформація про статеві злочини російських військових на окупованих територіях та у "гарячих точках". Прокурори Київщини встановили військовослужбовця РФ, який вбив беззбройного чоловіка та неодноразово ґвалтував його дружину", - написала вона.

Підозрюваний, ймовірно, ліквідований

Про страшну історію розповів Андрій Джеджула, який також в Instagram показав фото ймовірного гвалтівника.

Фото: Фото підозрюваного (instagram.com/djedjula)

Згодом телеведучий розповів, що Михайло Романов вже 200-й...