Насиловали, пока ребенок плакал в подвале: 33-летняя украинка рассказала на весь мир о зверствах оккупантов

О зверствах российских оккупантов теперь знает весь мир, ведь 33-летняя украинка, над которой неоднократно надругались оккупанты, решила не молчать. Ее мужа застрелили, после чего двое российских военных насиловали ее в собственном доме, пока 4-летний сын плакал в подвале.

Свою историю украинка рассказывает теперь всему миру, чтобы он узнал о преступлениях российских захватчиков. Об этом пишет The Times.

На воротах висела белая простыня

Жительница Киевской области Наталья (имя изменено) вспомнила, что семья накануне повесила белую простыню на ворота (когда войска РФ зашли в село), чтобы показать, что они не имеют враждебных намерений и там есть люди.

9 марта семья услышала выстрелы возле своего дома. Они вышли на улицу с поднятыми руками и увидели группу русских солдат. Один из них застрелил их собаку.

Командир, которого Наталья назвала Михаилом Романовым, стал очень агрессивным, когда увидел камуфляжную куртку в машине семьи. После этого Романов вырвал ключи от машины и в пьяном виде въехал в поваленное дерево. Военные тогда ушли, чтобы вернуться уже по-темному.

Сначала застрелили мужа

Через несколько часов ночью во дворе услышали громкий шум. Муж Натали вышел из дома, чтобы проверить, что произошло.

Наталья вспомнила, как услышала один-единственный выстрел и звук открываемых ворот, прежде чем в доме раздались шаги. Романов вернулся с младшим солдатом, который сказал, что застрелил ее мужа, потому что он был "нацистом".

Один из военных сказал, что его зовут Михаил Романов, он командир. Вместе с ним был одетый в черное солдат.

Наталья приказала четырехлетнему сыну спрятаться в подвал

Женщина говорит, что солдат наставил ей на голову пистолет и сказал: "Ты лучше заткнись, а то я возьму твоего ребенка и покажу ему, что мозги его матери разбросаны по дому".

Тогда двое солдат в течение нескольких часов насиловали Наталью. В это время она слышала, как ее сын рыдает в котельной.

"Солдат сказал мне снять одежду. Потом они оба один за другим изнасиловали меня. Им было безразлично, что мой сын плачет в подвале", - рассказывает она.

После того как российские солдаты по очереди насиловали Наталью, мужчины ушли, но через 20 минут вернулись и снова изнасиловали ее.

Солдаты вернулись в третий раз, чтобы изнасиловать Наталью, но на этот раз были настолько пьяны, что спотыкались.

Впоследствии они уснули, дав Натали время забрать сына и убежать.

Мальчик до сих пор не знает, что папу убили

"Пока я открывала ворота, мой сын стоял возле тела своего отца, но было темно, и он не понял, что это его отец... Он сказал: "Нас застрелят так же, как этого мужчину?" - рассказывает Наталья.

Теперь женщина с сыном в Тернополе. Она говорит, что четырехлетний малыш до сих пор не знает, что его отец умер, и пока не может сказать ему. Маленький мальчик все еще просит купить пончики для своего отца, когда они идут по магазинам.

После того, как им в конце концов удалось сбежать из дома, невестка Натальи настояла, чтобы она сообщила о групповом изнасиловании в полицию.

Наталья не знает, сможет ли вернуться

Наталья говорит, что они с мужем должны были отмечать годовщину свадьбы в следующем месяце... Теперь же она не может даже вернуться домой, чтобы похоронить мужа.

Она сказала, что не знает, вернется ли она когда-нибудь в свое село, потому что воспоминания тяжелые. Также она добавила, что никогда не смогла бы продать их дом, поскольку дом для них построил ее муж.

Насильнику объявили о подозрении

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что злоумышленнику объявлено о подозрении.

"Первое подозрение военнослужащему РФ за изнасилование женщины на Киевщине. К нам поступает оперативная информация о половых преступлениях российских военных на оккупированных территориях и в "горячих точках". Прокуроры Киевщины установили военнослужащего РФ, который убил безоружного мужчину и неоднократно насиловал его жену", - написала она.

Подозреваемый, вероятно, ликвидирован

О страшной истории рассказал Андрей Джеджула, который также в Instagram показал фото предполагаемого насильника.

Фото: Фото подозреваемого (instagram.com/djedjula)

Впоследствии телеведущий рассказал, что Михаил Романов уже 200-й...