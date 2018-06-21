"Насолоджуйтесь футболом серед вбивць": журналіст закликав світ згадати про жертви літака МН-17

Він опублікував фото юної дівчинки, яка загинула разом з іншими 397 жертвами катастрофи

Український журналіст Тім Златкін опублікував фото дівчинки Софійки, загиблої в авіакатастрофі літака МН17, який збили проросійські бойовики. Журналіст розкритикував міжнародну спільноту за проведення ЧС-2018 в Росії. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Ні один аеропорт у світі (а я розіслав два десятки листів з проханням) не призначил номером МН-17 жоден свій рейс в Росію з уболівальниками на ЧС-2018, оскільки кампанія правонаступниця Малазійських авіаліній не дала їм на те згоди", - розповів Златкін.

Фото: facebook.com/akvilifer

Журналіст повідомив, що пропонував авіакомпаніям на кожному кріслі в літаку, що летить в РФ повісити фотографію цієї дівчинки.

"А наприклад, Люфтганза та КЛМ... "не передбачили в бюджеті приліпити цю фотографію Софії на кожному кріслі, як ми їм пропонували, на своїх рейсах, пообіцявши "розглянути це в планах на майбутній рік", - зазначив він.

Тім з сарказмом зазначив, що футбол не може бути без політики.

"Так, панове європейці, футбол для вас поза політикою, звичайно", - каже журналіст.

Він підкреслив, що для українців загинула в авіакатастрофі дівчинка Софія, як і інші жертви, ніколи не будуть забуті.

"Але ви просто знайте, що для українців дівчинка Софія ніколи не буде забута, на відміну від вас, толерантних і політкоректних. Дивіться собі футбол. Радійте Мундіалю. Мабуть, він для вас важливіше, ніж загиблі діти і сотні інших пасажирів, убиті російської військової машиною.

Запам'ятайте, я, Тім з міста Донецька, який сфотографував цей самий БУК біля Єнакієвого і який на наступний день ходив з камерою по полю серед уламків Боїнга і понівечених тіл, дихайте смородом догорающих останків. І ніколи не забуду, що я там побачив.

Насолоджуйтесь футболом серед вбивць. Ми не забудемо Софію, як це зробили ви. Спочивай з миром, дівчинка", - підсумував журналіст.

Скріншот поста (facebook.com/akvilifer)

Авіалайнер Boeing 777-200ER авіакомпанії Malaysia Airlines виконував плановий рейс MH17 за маршрутом Амстердам—Куала-Лумпур, але через 2 години 49 хвилин після зльоту впав на землю в районі села Грабово (Донецька область, Україна) і повністю зруйнувався. Загинули всі, хто перебував на його борту 298 осіб — 283 пасажири і 15 членів екіпажу.

За попередніми даними, літак був збитий ракетою "земля-повітря", запущеної російськими диверсантами або проросійськими терористами з території так званої "Донецької народної республіки".

Раніше повідомлялося, що нідерландське видання незалежних журналістських розслідувань Zembla оприлюднило імена головних підозрюваних у справі збитого літака Boeing 777 компанії "Malaysia Airlines", який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур, над Донбасом в 2014 році.

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