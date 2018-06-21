"Наслаждайтесь футболом среди убийц": журналист призвал мир вспомнить о жертвах самолета МН-17

Он опубликовал фото юной девочки, которая погибла вместе с остальными 397 жертвами катастрофы

Украинский журналист Тим Златкин опубликовал фото девочки Софии, погибшей в авиакатастрофе самолета МН17, который сбили пророссийские боевики. Журналист раскритиковал международное сообщество за проведение ЧМ-2018 в России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Ни один аэропорт в мире (а я разослал две дюжины писем с просьбой) не призначил номером МН-17 ни один свой рейс в Россию с болельщиками на ЧМ-2018, поскольку кампания правонаследница Малазийских авиалиний не дала им на то согласия", - рассказал Златкин.

Фото: facebook.com/akvilifer

Журналист сообщил, что предлагал авиакомпаниям на каждом кресле в самолете, что летит в РФ повесить фотографию этой девочки.

"А например, Люфтганза и КЛМ... "не предусмотрели" в бюджете прилепить эту фотографию Софии на каждом кресле, как мы им предлагали, на своих рейсах, пообещав "рассмотреть это в планах на будущий год", - отметил он.

Тим с сарказмом отметил, что футбол не может быть без политики.

"Да, господа европейцы, футбол для вас вне политики, конечно", - говорит журналист.

Он подчеркнул, что для украинцев погибшая в авиакатастрофе девочка София, как и остальные жертвы, никогда не будут забыты.

"Но вы просто знайте, что для украинцев девочка София никогда не будет забыта, в отличие от вас, толерантных и политкорректных. Смотрите себе футбол. Радуйтесь Мундиалю. Видимо, он для вас важнее, чем погибшие дети и сотни других пассажиров, убитые российской военной машиной.

Запомните, я, Тим из города Донецка, который сфотографировал этот самый БУК возле Енакиево и который на следующий день ходил с камерой по полю среди обломков Боинга и изувеченных тел, дыша смрадом догорающих останков. И никогда не забуду, что я там увидел.

Наслаждайтесь футболом среди убийц. Мы не забудем Софию, как это сделали вы. Покойся с миром, девочка", - подытожил журналист.

Скриншот поста (facebook.com/akvilifer)

Авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам—Куала-Лумпур, но через 2 часа и 49 минут после взлета рухнул на землю в районе села Грабово (Донецкая область, Украина) и полностью разрушился. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек — 283 пассажира и 15 членов экипажа.

По предварительным данным, самолет был сбит ракетой "земля-воздух", запущенной российскими диверсантами или пророссийскими террористами с территории так называемой "Донецкой народной республики".

Ранее сообщалось, что нидерландское издание независимых журналистских расследований Zembla обнародовало имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета Boeing 777 компании "Malaysia Airlines", который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур, над Донбассом в 2014 году.

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