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Справжнє диво: медикам вдалося оживити дитину після півгодинної зупинки серця

STYLERЖиття    27.05.2019 - 12:46
Справжнє диво: медикам вдалося оживити дитину після півгодинної зупинки серця
Колаж РБК-Україна

Лікарі допомогли повернути дитину до життя

На Дніпрі біля Черкас близько 19:00 сталася НП: дитина ледь не потонула біля Черкаського мосту, однак реанімаційній бригаді все ж вдалося її врятувати. Про це інформує КУ "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф "ЧОР".

Дві бригади екстреної допомоги за викликом прибули на місце події та запобігли трагедії: після тривалої реанімації серце дитини запустили. Шестирічний хлопець доставлений у Черкаську обласну дитячу лікарню.

Справжнє диво: медикам вдалося оживити дитину після півгодинної зупинки серцяФото: (Колаж РБК-Україна)

За словами матері, дитина зникла з поля зору на кілька хвилин, а після - мати знайшла його у воді нерухомого і в ту ж секунду подзвонила в швидку.

"Через 35 хвилин реанімаційних дій медикам вдалося повернути серцебиття дитини, після чого в негайному порядку спільно з 151 екіпажем було супроводжене карету реанімації з потерпілим у лікарню", - сказано в повідомленні.

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