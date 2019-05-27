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Настоящее чудо: медикам удалось оживить ребенка после получасовой остановки сердца

STYLERЖизнь    27.05.2019 - 12:46
Настоящее чудо: медикам удалось оживить ребенка после получасовой остановки сердца
Коллаж РБК-Украина

Врачи помогли вернуть ребенка к жизни

На Днепре возле Черкасс около 19 часов произошло ЧП: ребенок едва не утонул возле Черкасского моста, однако реанимационной бригаде удалось его спасти. Об этом информирует КУ "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОР".

Две бригады экстренной помощи по звонку прибыли на место происшествия и предотвратили трагедию: после длительной реанимации сердце ребенка запустили. Шестилетний парень доставлен ​​в Черкасскую областную детскую больницу.

Настоящее чудо: медикам удалось оживить ребенка после получасовой остановки сердцаФото: (Коллаж РБК-Украина)

По словам матери, ребенок пропал из поля зрения на несколько минут, а после - мать обнаружила его в воде недвижимого и в ту же секунду позвонила в скорую.

"Через 35 минут реанимационных действий медикам удалось вернуть сердцебиение ребенка, после чего в немедленном порядке совместно с 151 экипажем было сопровождено карету реанимации с потерпевшим в больницу", - сказано в сообщении.

Напомним, что в Броварах под Киевом девятиклассник во время празднования последнего звонка утонул в местном озере. Причины загадочной смерти выясняли правоохранители.

Мы писали, что в Запорожской области двое мальчиков утонули в оросительном канале.

А также мы сообщали о том, что в городе Вишневом Киевской области собака набросилась на компанию девочек.

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