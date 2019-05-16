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Несчастный случай: в Запорожской области погибли двое детей

STYLERПроисшествия    16.05.2019 - 08:51
Несчастный случай: в Запорожской области погибли двое детей
Мальчики утонули в канале (Коллаж РБК-Украина)

Полиция выясняет, как дети попали в оросительный канал

В Запорожской области двое мальчиков утонули в оросительном канале. Об этом сообщили в пресс-центре Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Трагедия произошла в селе Бурчак Михайловского района Запорожской области. На горячую линию поступило сообщение о том, что в оросительный канал упали двое мальчиков 2007 года рождения.

На место происшествия прибыло спасательное подразделение. Они произвели осмотр оросительного канала и после непродолжительных поисков обнаружили тела мальчиков. Их изъяли из водоема, но к сожалению, помочь им уже не смогли.

На данный момент проводится расследование, и специалисты устанавливают все обстоятельства, которые связаны с гибелью детей. Как мальчики попали в оросительный канал и почему они остались без присмотра взрослых – пока неизвестно.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в городе Вишневом Киевской области собака набросилась на компанию девочек.

Две девочки успели убежать, а третью собака зверски покусала. Ребенка госпитализировали с множественными укусами.

А также рассказывали о том, что в Николаевской области сын обнаружил тела своих родителей-фермеров со следами насильственной смерти. Полиция продолжает поиск преступников.

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