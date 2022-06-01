Справжній скарб для організму: чим корисна зелень і як її правильно вживати

Зелень - не просто ознака теплої пори року, вона - справжній скарб для нашого організму. Щоденно додаючи ці маленькі чарівні листочки в свою тарілку, ви неабияк підтримуєте себе, адже вони мають безліч корисних властивостей.

Відома тренер та експерт зі схуднення Марина Боржемська у своему Instagram розповіла, чим же так корисна зелень, а також дала поради, як правильно її вживати.

Просто зараз додайте жменьку користі на свою тарілку, щоб отримати найкраще від природи в усьому її нутрітивному розмаїтті!

Зелень дуже корисна для організма людини (фото: freepik.com)

Цей перелік чудодійних ефектів зелені можна продовжувати безкінечно, оскільки переоцінити її користь просто неможливо.

Нагадаємо, раніше ми писали, кому не можна їсти зелень - петрушку, укроп, шпинат ти цибулю.

А також ми розповідали про те, кому не можна їсти редис.