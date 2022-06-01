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Справжній скарб для організму: чим корисна зелень і як її правильно вживати

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Середа 01 червня 2022 13:16
Справжній скарб для організму: чим корисна зелень і як її правильно вживати Фото: Чим корисна зелень (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Зелень - не просто ознака теплої пори року, вона - справжній скарб для нашого організму. Щоденно додаючи ці маленькі чарівні листочки в свою тарілку, ви неабияк підтримуєте себе, адже вони мають безліч корисних властивостей.

Відома тренер та експерт зі схуднення Марина Боржемська у своему Instagram розповіла, чим же так корисна зелень, а також дала поради, як правильно її вживати.

Корисні властивості зелені:

  • зелень - чи не єдиний низькокалорійний продукт харчування, що поєднує в собі абсолютно всі поживні елементи, необхідні для здоров’я людини;
  • містить хлорофіл, що насичує наші клітини киснем;
  • виводить зайву рідину, профілактуючи набряки;
  • підтримує еластичність шкіри та буквально подовжує її молодість;
  • нормалізує роботу кишечника;
  • окрім того, вона поєднується практично з будь-якими стравами на вашому столі..


Цей перелік чудодійних ефектів зелені можна продовжувати безкінечно, оскільки переоцінити її користь просто неможливо.

Справжній скарб для організму: чим корисна зелень і як її правильно вживати

Зелень дуже корисна для організма людини (фото: freepik.com)

Поради по вживанню зелені:

  • щоденно додавати невелику кількість до своїх прийомів їжі;
  • якщо раніше ніколи не вживали її, починайте з 10 г або навіть зі щипки зелені, щоб смакові рецептори та кишківник призвичаїлись до нового продукту;
  • поступово збільшуйте порцію зелені та міксуйте її, обираючи щоразу іншу з-поміж відомих сортів: рукола, шпинат, мангольд, ромен, петрушка, кінза, кріп, м’ята та багато інших.


Просто зараз додайте жменьку користі на свою тарілку, щоб отримати найкраще від природи в усьому її нутрітивному розмаїтті!

Нагадаємо, раніше ми писали, кому не можна їсти зелень - петрушку, укроп, шпинат ти цибулю.

А також ми розповідали про те, кому не можна їсти редис.

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Зелень Здорове харчування Здорова їжа
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