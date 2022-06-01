Справжній скарб для організму: чим корисна зелень і як її правильно вживати
Зелень - не просто ознака теплої пори року, вона - справжній скарб для нашого організму. Щоденно додаючи ці маленькі чарівні листочки в свою тарілку, ви неабияк підтримуєте себе, адже вони мають безліч корисних властивостей.
Відома тренер та експерт зі схуднення Марина Боржемська у своему Instagram розповіла, чим же так корисна зелень, а також дала поради, як правильно її вживати.
Корисні властивості зелені:
- зелень - чи не єдиний низькокалорійний продукт харчування, що поєднує в собі абсолютно всі поживні елементи, необхідні для здоров’я людини;
- містить хлорофіл, що насичує наші клітини киснем;
- виводить зайву рідину, профілактуючи набряки;
- підтримує еластичність шкіри та буквально подовжує її молодість;
- нормалізує роботу кишечника;
- окрім того, вона поєднується практично з будь-якими стравами на вашому столі..
Цей перелік чудодійних ефектів зелені можна продовжувати безкінечно, оскільки переоцінити її користь просто неможливо.
Зелень дуже корисна для організма людини (фото: freepik.com)
Поради по вживанню зелені:
- щоденно додавати невелику кількість до своїх прийомів їжі;
- якщо раніше ніколи не вживали її, починайте з 10 г або навіть зі щипки зелені, щоб смакові рецептори та кишківник призвичаїлись до нового продукту;
- поступово збільшуйте порцію зелені та міксуйте її, обираючи щоразу іншу з-поміж відомих сортів: рукола, шпинат, мангольд, ромен, петрушка, кінза, кріп, м’ята та багато інших.
Просто зараз додайте жменьку користі на свою тарілку, щоб отримати найкраще від природи в усьому її нутрітивному розмаїтті!
Нагадаємо, раніше ми писали, кому не можна їсти зелень - петрушку, укроп, шпинат ти цибулю.
А також ми розповідали про те, кому не можна їсти редис.