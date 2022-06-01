Настоящий клад для организма: чем полезна зелень и как ее правильно употреблять
Зелень - не просто признак теплого времени года, она - настоящее сокровище для нашего организма. Ежедневно добавляя эти маленькие волшебные листочки в свою тарелку, вы изрядно поддерживаете себя, ведь они обладают множеством полезных свойств.
Известная тренер и эксперт по похудению Марина Боржемская в своем Instagram рассказала, чем же так полезна зелень, а также дала советы, как правильно ее употреблять.
Полезные свойства зелени:
- зелень - едва ли не единственный низкокалорийный продукт питания, сочетающий в себе абсолютно все питательные элементы, необходимые для здоровья человека;
- содержит хлорофилл, насыщающий наши клетки кислородом;
- выводит лишнюю жидкость, профилактируя отеки;
- поддерживает эластичность кожи и буквально продлевает ее молодость;
- нормализует работу кишечника;
- кроме того, она сочетается практически с любыми блюдами на вашем столе..
Этот перечень чудодейственных эффектов зелени можно продолжать бесконечно, поскольку переоценить ее пользу просто невозможно.
Зелень очень полезна для организма человека (фото: freepik.com)
Советы по употреблению зелени:
- ежедневно добавлять небольшое количество к своим приемам пищи;
- если раньше никогда не употребляли ее, начинайте с 10 г или даже со щипки зелени, чтобы вкусовые рецепторы и кишечник привыкли к новому продукту;
- постепенно увеличивайте порцию зелени и миксуйте ее, выбирая каждый раз другой из известных сортов: руккола, шпинат, мангольд, ромен, петрушка, кинза, укроп, мята и многие другие.
Просто сейчас добавьте горстку пользы в свою тарелку, чтобы получить лучшее от природы во всем ее нутритивном разнообразии!
Напомним, ранее мы писали, кому нельзя есть зелень - петрушку, укроп, шпинат и лук.
А также мы рассказывали о том, кому нельзя есть редис.