Настоящий клад для организма: чем полезна зелень и как ее правильно употреблять

Зелень - не просто признак теплого времени года, она - настоящее сокровище для нашего организма. Ежедневно добавляя эти маленькие волшебные листочки в свою тарелку, вы изрядно поддерживаете себя, ведь они обладают множеством полезных свойств.

Известная тренер и эксперт по похудению Марина Боржемская в своем Instagram рассказала, чем же так полезна зелень, а также дала советы, как правильно ее употреблять.

Полезные свойства зелени: зелень - едва ли не единственный низкокалорийный продукт питания, сочетающий в себе абсолютно все питательные элементы, необходимые для здоровья человека;

содержит хлорофилл, насыщающий наши клетки кислородом;

выводит лишнюю жидкость, профилактируя отеки;

поддерживает эластичность кожи и буквально продлевает ее молодость;

нормализует работу кишечника;

кроме того, она сочетается практически с любыми блюдами на вашем столе..

Этот перечень чудодейственных эффектов зелени можно продолжать бесконечно, поскольку переоценить ее пользу просто невозможно. Зелень очень полезна для организма человека (фото: freepik.com) Советы по употреблению зелени: ежедневно добавлять небольшое количество к своим приемам пищи;

если раньше никогда не употребляли ее, начинайте с 10 г или даже со щипки зелени, чтобы вкусовые рецепторы и кишечник привыкли к новому продукту;

постепенно увеличивайте порцию зелени и миксуйте ее, выбирая каждый раз другой из известных сортов: руккола, шпинат, мангольд, ромен, петрушка, кинза, укроп, мята и многие другие.

Просто сейчас добавьте горстку пользы в свою тарелку, чтобы получить лучшее от природы во всем ее нутритивном разнообразии!