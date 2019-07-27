Настійно рекомендую мати в аптечках: Комаровський розповів про важливий препарат

Євген Комаровський розповів про антигістамінні препарати та відзначив їх важливість. З їх допомогою можна врятуватися від укусів комах і алергії, коли немає можливості відразу звернутися до лікарів. Відомий педіатр у своєму Instagram заявив, що лоратадин або цетиризин повинен завжди бути під рукою.

Доктор Комаровський, який раніше дав поради щодо правильного вибору термометра, настійно рекомендував кожному мати такі антигістамінні препарати в домашній аптечці невідкладної допомоги.

Лікар вищої категорії зазначив, що антигістамінні препарати є першою допомогою при укусах комах, алергії на цвітіння в несподіваному місці, коли неможливо звернутися до лікаря.

"Два класичних препарати, називаю міжнародні назви: лоратадин та цетиризин. Або те, або те. Обидва можуть бути використані дітям практично будь-якого віку, але до року краще обов'язково узгодити з лікарем. Але в домашній аптечці щось із цього обов'язково має бути", - розповів Комаровський.

Фото: Доктор Євген Комаровський (РБК-Україна)

Також він дав поради, як краще купувати потрібний препарат.

"Тому, коли йдемо в аптеку, на папірці записано дві міжнародні назви, торгових назв – сотні. Міжнародні назви: лоратадин та цетиризин", - зазначив доктор Комаровський.

Педіатр нагадав, що для дітей до семи років потрібно використовувати у рідкій формі випуску.

Відео: instagram.com/doctor_komarovskiy

Як повідомлялося раніше, доктор Євген Комаровський розповів батькам, що необхідно знати про дитячий раціон.

Також ми писали про те, що Євген Комаровський розповів, чи можна зашкодити дитині частим промиванням носа фізіологічним розчином.