Настя Каменських нарвалася на критику в мережі через відвертий танець в бікіні: "дуже вульгарно"

Настя Каменських разом з чоловіком Потапом відпочиває в мексиканському Тулумі і не забуває балувати шанувальників гарячим контентом. Цього разу співачка поділилася спекотним відео, на якому влаштувала відверті танці на пляжі - проте не всім ролик припав до душі.

34-річна Каменських постала перед камерою в чорно-білому плямистому бікіні. Зверху вона одягла оригінальну кофтинку, яка прикривала руки, проте залишала оголеною зону декольте.

Волосся Настя зібрала у високий пучок і доповнила лук модними сонцезахисними окулярами, при цьому обійшовшись без макіяжу. Артистка спокусливо рухалася на пляжі під відому пісню Bella ciao, демонструючи свої апетитні форми.

"Для мене найкраща відпустка це пляж, сонце і вода. Тут багато любителів зимового відпочинку?" - підписала ролик Каменських.

Користувачі мережі почали коментувати нову публікацію зірки, при цьому чимала частина розкритикували її і порахували відео занадто відвертим і вульгарним. Інші ж захопилися фігурою і формами співачки.