Настя Каменских нарвалась на критику в сети из-за откровенного танца в бикини: "очень вульгарно"

Настя Каменских вместе с мужем Потапом отдыхает в мексиканском Тулуме и не забывает баловать поклонников горячим контентом. В этот раз певица поделилась жарким видео, на котором устроила откровенные танцы на пляже - однако не всем ролик пришелся по душе.

34-летняя Каменских предстала перед камерой в черно-белом пятнистом бикини. Сверху она надела оригинальную кофточку, которая прикрывала руки, однако оставляла оголенной зону декольте.

Волосы Настя собрала в высокий пучок и дополнила лук модными солнцезащитными очками, при этом обойдясь без макияжа. Артистка соблазнительно двигалась на пляже под известную песню Bella ciao, демонстрируя свои аппетитные формы.

"Для меня лучший отпуск это пляж, солнце и вода. Здесь много любителей зимнего отдыха?" - подписала ролик Каменских.

Пользователи сети принялись комментировать новую публикацию звезды, при этом немалая часть раскритиковали ее и посчитали видео слишком откровенным и вульгарным. Другие же восхитились фигурой и формами певицы.