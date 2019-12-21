Наталія Приходько: До Дня святого Миколая ми зробили подарунки дітям і вихователям студії ДІМФО

До Дня святого Миколая народний депутат від опозиційної платформи - ЗА ЖИТТЯ Наталія Приходько відвідала студію ДІМФО, яка працює над соціальною і психологічною реабілітацією дітей та молоді з інвалідністю. Вручивши подарунки дітям і вихователям, вона підкреслила, що займатися дітьми з інвалідністю потрібно не тільки у свята, а щодня.

"День святого Миколая - свято, на яке прийнято дарувати подарунки один одному. Ми вирішили продовжити цю традицію і зробити подарунки вихованцям студії ДІМФО", - заявила парламентарій.

Вона передала подарунки дітям і вихователям, одна з яких - Тетяна Анатоліївна Боженко - користується слуховим апаратом, якому вже понад 10 років.

"Тетяна - людина, яка присвячує всю себе вихованцям центру, тому нам схотілося допомогти їй. Сьогодні ми даруємо Тетяні Анатоліївні новий слуховий апарат, який поліпшить якість життя і полегшить спілкування з малюками. Ще один сюрприз ми підготували Уляні Олійник та її мамі Поліні. Ми дізналися, що Поліна піклується не тільки про свою доньку, а й про всіх дітей цієї організації. Зараз Улянка лежить в лікарні, і ми знаємо, що їй необхідні спеціальний матрац і сидіння для ванни. Це не просто поліпшить стан малюка, але і допоможе Поліні доглядати за дочкою ", - розповіла Наталія Приходько.

Також всім малюкам вона, за традицією, привезла солодощі.

"Ми розуміємо, як важко таким дітям і їх батькам, а також тим, хто вдень і вночі намагається їм допомогти. І, зі свого боку, самі допомагаємо їм, чим можемо - не тільки у свята, а й кожен день", - констатувала народний депутат.