Наталья Приходько: Ко Дню святого Николая мы сделали подарки детям и воспитателям студии ДИМФО

Ко Дню святого Николая народный депутат от оппозиционной платформы - ЗА ЖИЗНЬ Наталья Приходько посетила студию ДИМФО, которая работает над социальной и психологической реабилитацией детей и молодежи с инвалидностью. Вручив подарки детям и воспитателям, она подчеркнула, что заниматься детьми с инвалидностью нужно не только по праздникам, а каждый день.

"День святого Николая - праздник, на который принято дарить подарки друг другу. Мы решили продолжить эту традицию и сделать подарки воспитанникам студии ДИМФО", - заявила парламентарий.

Она передала подарки детям и воспитателям, одна из которых - Татьяна Анатольевна Боженко - пользуется слуховым аппаратом, которому уже более 10 лет.

"Татьяна - человек, который посвящает всю себя воспитанникам центра, поэтому нам захотелось помочь ей. Сегодня мы дарим Татьяне Анатольевне новый слуховой аппарат, который улучшит качество жизни и облегчит общение с малышами. Еще один сюрприз мы подготовили Ульяне Олейник и ее маме Полине. Мы узнали, что Полина заботится не только о своей дочери, но и обо всех детях этой организации. Сейчас Ульянка лежит в больнице, и мы знаем, что ей необходимы специальный матрас и сиденье для ванны. Это не просто улучшит состояние малышки, но и поможет Полине ухаживать за дочерью", – рассказала Наталья Приходько.

Также всем малышам она, по традиции, привезла сладости.

"Мы понимаем, как трудно таким детям и их родителям, а также тем, кто днем ​​и ночью пытается им помочь. И, со своей стороны, сами помогаем им, чем можем – не только по праздникам, но и каждый день", - констатировала народный депутат.