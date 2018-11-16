Нацбанк ввів в обіг шестикутні монети з унікальним сюжетом

Фото: РБК-Україна

Набір присвячений науці

14 листопада Національний банк України ввів в обіг чотири пам'ятні монети шестикутної форми. Про це повідомила прес-служба Національного банку України на Facebook.

Національний банк України ввів в обіг чотири пам'ятні монети, які входять в набір "До 100-річчя Національної академії наук України" - "Ера світу", "Доба перемін", "Ера технологій", "Людина, час, простір".

Набір присвячений науці, а кожна монета має унікальний сюжет. Монети мають шестигранну форму, вони прикрашені кольоровим друком і локальною позолотою (на кожній монеті вміст золота не менше 0,0001 г).

У повідомленні зазначено, що всі монети мають номінал 5 гривень виготовлено зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті кожної - 15,55 г. Тираж - 4000 штук.

Скріншот поста: (.facebook.com/NationalBankOfUkraine)

Нагадаємо, що НБУ на 16 листопада встановив курс євро на рівні 31,39 грн/євро.

Ми писали, що НБУ на 16 листопада встановив курс гривні на рівні 27,77 грн/долар.

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