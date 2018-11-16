ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Нацбанк ввів в обіг шестикутні монети з унікальним сюжетом

STYLERЖиття    16.11.2018 - 10:50
Нацбанк ввів в обіг шестикутні монети з унікальним сюжетом
Фото: РБК-Україна

Набір присвячений науці

14 листопада Національний банк України ввів в обіг чотири пам'ятні монети шестикутної форми. Про це повідомила прес-служба Національного банку України на Facebook.

Національний банк України ввів в обіг чотири пам'ятні монети, які входять в набір "До 100-річчя Національної академії наук України" - "Ера світу", "Доба перемін", "Ера технологій", "Людина, час, простір".

Нацбанк ввів в обіг шестикутні монети з унікальним сюжетомНацбанк ввів в обіг шестикутні монети з унікальним сюжетом

Набір присвячений науці, а кожна монета має унікальний сюжет. Монети мають шестигранну форму, вони прикрашені кольоровим друком і локальною позолотою (на кожній монеті вміст золота не менше 0,0001 г).

Нацбанк ввів в обіг шестикутні монети з унікальним сюжетомНацбанк ввів в обіг шестикутні монети з унікальним сюжетом

У повідомленні зазначено, що всі монети мають номінал 5 гривень виготовлено зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті кожної - 15,55 г. Тираж - 4000 штук.

Нацбанк ввів в обіг шестикутні монети з унікальним сюжетомСкріншот поста: (.facebook.com/NationalBankOfUkraine)

Нагадаємо, що НБУ на 16 листопада встановив курс євро на рівні 31,39 грн/євро.

Ми писали, що НБУ на 16 листопада встановив курс гривні на рівні 27,77 грн/долар.

Відео: Депутати сплять

Новини України Національний банк України
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся