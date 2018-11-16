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Нацбанк ввел в оборот шестиугольные монеты с уникальным сюжетом

STYLERЖизнь    16.11.2018 - 10:50
Нацбанк ввел в оборот шестиугольные монеты с уникальным сюжетом
Фото: РБК-Украина

Набор посвящен науке

14 ноября Национальный банк Украины ввел в обращение четыре памятные монеты шестиугольной формы. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины в Facebook

Национальный банк Украины сегодня ввел в обращение четыре памятные монеты, которые входят в набор "К 100-летию Национальной академии наук Украины" - "Эра мира", "Эра перемен", "Эра технологий", "Человек, время, пространство".

Нацбанк ввел в оборот шестиугольные монеты с уникальным сюжетомНацбанк ввел в оборот шестиугольные монеты с уникальным сюжетом

Набор посвящен науке, а каждая монета имеет уникальный сюжет. Монеты также имеют шестигранную форму, они украшены цветной печатью и локальной позолотой (на каждой монете содержание золота не менее 0,0001 г).

Нацбанк ввел в оборот шестиугольные монеты с уникальным сюжетом

Нацбанк ввел в оборот шестиугольные монеты с уникальным сюжетом

В сообщении указано, что все монеты имеют номинал 5 гривен, изготовлены из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла в чистоте каждой - 15,55 г. Тираж - по 4000 штук.

Нацбанк ввел в оборот шестиугольные монеты с уникальным сюжетомСкриншот поста: (.facebook.com/NationalBankOfUkraine)

Напомним, что НБУ на 16 ноября установил курс евро на уровне 31,39 грн/евро.

Мы писали, что НБУ на 16 ноября установил курс гривны на уровне 27,77 грн/доллар.

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