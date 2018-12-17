Нацбанк випустить неплатіжну сувенірну банкноту

Колаж РБК-Україна

На банкноті зображено вінок з квітів, плодів і пшениці

Сьогодні, 17 грудня, Національний банк України планує випустити неплатіжну сувенірну банкноту "Сто гривень" за зразком "стогривенника", який був введений в обіг 17 жовтня 1918 року. Банкнота містить водяні знаки, але платіжним засобом не є. Про це інформує пресс-служба НБУ.

Сувенірна неплатіжна банкнота створена з нагоди 100-річчя подій Української революції 1917 року та введення в обіг перших українських паперових грошей.

Наголошується, що навесні 1918 року український уряд ухвалив рішення змінити назву вітчизняних грошей з "рублів" на "гривні", з метою підкреслити спадкоємність традицій держави з часів Київської Русі.

Купюра номіналом 100 гривень була виконана Георгієм Нарбутом. Банкнота виготовлена на папері з водяним знаком, проте не є платіжною. Тираж - 100 000 штук.

Фото: (bank.gov.ua)

На банкноті зображено вінок з квітів, плодів, і пшениці. З обох боків стоять жінка в національному костюмі зі снопом пшениці та серпом у руці і чоловік у фартусі, спирається на молот, який оповитий лавром. Написи на звороті укладені у великій картуш з рослинно-плодовим орнаментом, а по боках – декоративні колони. В центрі композиції тризуб в лавровому вінку.

Нагадаємо, що станом на 10:30 17 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії курс долара знизився на 2 копійки.

Ми писали, що НБУ оприлюднив графік роботи банків на новорічні свята.

А також про те, що в листопаді 2018 року процентні ставки за новими кредитами банків для населення в національній валюті становили 33,1% річних, що на 0,5 в. п. вище, ніж у жовтні (32,6%).