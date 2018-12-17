Нацбанк выпустит неплатежную сувенирную банкноту

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На банкноте изображен венок из цветов, плодов и пшеницы

Сегодня, 17 декабря, Национальный банк Украины планирует выпустить неплатежную сувенирную банкноту "Сто гривен" по образцу "стогривенника", который был введен в обращение 17 октября 1918 года. Банкнота содержит водяные знаки, но платежным средством не является. Об этом информирует пресс-служба НБУ.

Сувенирная неплатежная банкнота создана по случаю 100-летия событий Украинской революции 1917 года и введения в обращение первых украинских бумажных денег.

Отмечается, что весной 1918 года украинское правительство приняло решение изменить название отечественных денег из "рублей" на "гривни", с целью подчеркнуть преемственность традиций государства со времен Киевской Руси.

Купюра номиналом 100 гривен была выполнена Георгием Нарбутом. Банкнота изготовлена ​​на бумаге с водяным знаком, однако не является платежной. Тираж - 100 000 штук.

Фото: (bank.gov.ua)

На банкноте изображен венок из цветов, плодов, и пшеницы. С обеих сторон стоят женщина в национальном костюме со снопом пшеницы и серпом в руке и человек в фартуке, опирающийся на молот, который обвит лавром. Надписи с обратной стороны заключены в большой картуш с растительно-плодовым орнаментом, а по сторонам – декоративные колонны. В центре композиции трезубец в лавровом венке.

Напомним, что по состоянию на 10:30 17 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии курс доллара снизился на 2 копейки.

Мы писали, что НБУ обнародовал график работы банков на новогодние праздники.

А также о том, что в ноябре 2018 года процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составляли 33,1% годовых, что на 0,5 в.п. выше, чем в октябре (32,6%).