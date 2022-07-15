Названий кращий продукт для спалювання жиру на животі: є в будь-якому магазині

Жир не так вже й поганий. Насправді, він нам потрібен, щоб вижити. За даними Американської серцевої асоціації, жирові відкладення не тільки допомагають зігрітися, але й необхідні для засвоєння поживних речовин і виробництва важливих гормонів. Однак є один тип, який шкідливий для здоров'я: вісцеральний жир.
Це тип жиру в організмі, що зберігається в черевній порожнині, який обволікає ваші внутрішні органи: печінку, шлунок і кишечник. Хоча вісцеральний жир не видно зовні, він може вплинути на ваше здоров'я, підвищуючи кров'яний тиск і збільшуючи ризик розвитку певних станів, таких як хвороби серця, інсульт, діабет, резистентність до інсуліну і навіть деякі види раку.
Один із способів зменшити кількість вісцерального жиру - внести деякі корективи в свій раціон, і ви можете почати з додавання одного з кращих продуктів для спалювання жиру на животі: простого знежиреного грецького йогурту. Про це повідомляє Eat this.
Дослідження показали, що продукти, багаті білком, кальцієм і вітаміном D, можуть бути пов'язані з меншою кількістю вісцерального жиру. Тому простий, знежирений або з низьким вмістом жиру грецький йогурт - це продукт номер один, який люди повинні додавати в свій раціон, якщо вони хочуть позбутися від жиру на животі.
"Звичайний знежирений грецький йогурт зазвичай містить 20-23 грамів білка на 1 порцію. Вживання в їжу продуктів, багатих білком, може допомогти зменшити почуття голоду, оскільки воно викликає почуття ситості. Це також знижує ймовірність переїдання, коли білок присутній під час їжі і закусок", - зазначила дієтолог Роксана Ехсані.
Дослідження також показують, що високе споживання білка пов'язане з меншим ІМТ, меншою окружністю талії та кращим рівнем холестерину ЛПВЩ (хорошого). Крім того, йогурт містить живі та активні культури, відомі як пробіотики, які допомагають підтримувати здоровий мікробіом кишечника.
Вибір простого грецького йогурту є ключовим, так як він не буде містити цукор. Ароматизовані йогурти, як правило, містять доданий цукор, який не допоможе зменшити вісцеральний жир, а навпаки - збільшити його кількість.
Ехсані радить вибирати знежирений йогурт або йогурт з низьким вмістом жиру, так як повножирні сорти містять насичені жири, а переїдання насичених жирів пов'язано з утворенням вісцерального жиру; проте, скорочення загального споживання насичених жирів (включаючи такі продукти, як оброблене м'ясо, сир і випічка) важливіше, ніж зробити вибір на користь знежиреного йогурту.
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