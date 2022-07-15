Назван лучший продукт для сжигания жира на животе: есть в любом магазине

Почему греческий йогурт может помочь уменьшить висцеральный жир

Исследования показали, что продукты, богатые белком, кальцием и витамином D, могут быть связаны с меньшим количеством висцерального жира. Поэтому простой, обезжиренный или с низким содержанием жира греческий йогурт - это продукт номер один, который люди должны добавлять в свой рацион, если они хотят избавиться от жира на животе.

"Обычный обезжиренный греческий йогурт обычно содержит 20-23 грамма белка на 1 порцию. Употребление в пищу продуктов, богатых белком, может помочь уменьшить чувство голода, поскольку оно вызывает чувство сытости. Это также снижает вероятность переедания, когда белок присутствует во время еды и закусок", - отметила диетолог Роксана Эхсани.

Исследования также показывают, что высокое потребление белка связано с более низким ИМТ, меньшей окружностью талии и лучшим уровнем холестерина ЛПВП (хорошего). Кроме того, йогурт содержит живые и активные культуры, известные как пробиотики, которые помогают поддерживать здоровый микробиом кишечника.

Никаких добавок и ароматизаторов

Выбор простого греческого йогурта является ключевым, так как он не будет содержать сахар. Ароматизированные йогурты, как правило, содержат добавленный сахар, который не поможет уменьшить висцеральный жир, а наоборот - увеличить его количество.

Эхсани советует выбирать обезжиренный йогурт или йогурт с низким содержанием жира, так как полножирные сорта содержат насыщенные жиры, а переедание насыщенных жиров связано с образованием висцерального жира; тем не менее, сокращение общего потребления насыщенных жиров (включая такие продукты, как обработанное мясо, сыр и выпечка) важнее, чем сделать выбор в пользу обезжиренного йогурта.