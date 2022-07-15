Назван лучший продукт для сжигания жира на животе: есть в любом магазине

Жир не так уж плох. На самом деле, он нам нужен, чтобы выжить. По данным Американской кардиологической ассоциации, жировые отложения не только помогают согреться, но и необходимы для усвоения питательных веществ и производства важных гормонов. Однако есть один тип, который вреден для здоровья: висцеральный жир.
Это тип жира в организме, хранящийся в брюшной полости, который обволакивает ваши внутренние органы: печень, желудок и кишечник. Хотя висцеральный жир не виден снаружи, он может повлиять на ваше здоровье, повышая кровяное давление и увеличивая риск развития определенных состояний, таких как болезни сердца, инсульт, диабет, резистентность к инсулину и даже некоторые виды рака.
Один из способов уменьшить количество висцерального жира - внести некоторые коррективы в свой рацион, и вы можете начать с добавления одного из лучших продуктов для сжигания жира на животе: простого обезжиренного греческого йогурта. Об этом сообщает Eat this.
Исследования показали, что продукты, богатые белком, кальцием и витамином D, могут быть связаны с меньшим количеством висцерального жира. Поэтому простой, обезжиренный или с низким содержанием жира греческий йогурт - это продукт номер один, который люди должны добавлять в свой рацион, если они хотят избавиться от жира на животе.
"Обычный обезжиренный греческий йогурт обычно содержит 20-23 грамма белка на 1 порцию. Употребление в пищу продуктов, богатых белком, может помочь уменьшить чувство голода, поскольку оно вызывает чувство сытости. Это также снижает вероятность переедания, когда белок присутствует во время еды и закусок", - отметила диетолог Роксана Эхсани.
Исследования также показывают, что высокое потребление белка связано с более низким ИМТ, меньшей окружностью талии и лучшим уровнем холестерина ЛПВП (хорошего). Кроме того, йогурт содержит живые и активные культуры, известные как пробиотики, которые помогают поддерживать здоровый микробиом кишечника.
Выбор простого греческого йогурта является ключевым, так как он не будет содержать сахар. Ароматизированные йогурты, как правило, содержат добавленный сахар, который не поможет уменьшить висцеральный жир, а наоборот - увеличить его количество.
Эхсани советует выбирать обезжиренный йогурт или йогурт с низким содержанием жира, так как полножирные сорта содержат насыщенные жиры, а переедание насыщенных жиров связано с образованием висцерального жира; тем не менее, сокращение общего потребления насыщенных жиров (включая такие продукты, как обработанное мясо, сыр и выпечка) важнее, чем сделать выбор в пользу обезжиренного йогурта.
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