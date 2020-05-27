Названа найшкідливіша каша: викликає ожиріння, діабет і алергію

Названа найшкідливіша каша (фото: pixabay)

Дієтологи назвали найшкідливішу кашу, часте вживання якої може призвести до підвищення цукру в крові

Дієтологи назвали найшкідливішу кашу, яка для багатьох з нас асоціюється з дитинством. Мова йде про манку - цю крупу зазвичай готують і вживають з молоком. Манну кашу часто дають дітям - дійсно, вона поживна, але корисних речовин у ній вкрай мало, а ось цукру і крохмалю в надлишку.

Манну кашу фахівці вважають лідером антирейтингу шкідливих каш. І не даремно. Адже 100 грамів продукту містить 173 калорії, тоді як в шоколадному пудингу всього 150. Крім того, в манці найменше клітковини і корисних речовин (всього 2,7 г на 100 г) серед популярних круп (гречка, рис, овес, ячмінь), а ось некорисного крохмалю найбільше - до 84 г на 100 г.

Цей крохмаль в процесі перетравлення перетворюється на глюкозу, а потім на цукор. Тобто зловживання манною кашею загрожує ожирінням і діабетом, вважає дієтолог Наталя Самойленко.

Білка в цій каші дуже мало, а ось глютену надзвичайно багато. Останній може викликати алергію, а також заважати повноцінному засвоєнню заліза і вітаміну D в організмі.

Цікаво, що манка - крупа особлива, адже по суті вона є побічним продуктом при виробництві пшеничного борошна. 2% дрібних частинок зерна, які не розмололись, і стають манкою.

Щоб зрозуміти, як той чи інший продукт може підвищувати цукор в крові, дієтологи розробили спеціальний глікемічний індекс (ГІ). Чим ГІ нижче, тим каша менше сприяє розвитку ожиріння та цукрового діабету. Найшкідливіший з цієї точки зору - сироп глюкози, ГІ якого 100%. Так от в манці ГІ вище 80%, тому зловживати кашею з манної крупи не варто.

Цікаво, що недалеко від манки пішов і білий шліфований рис. Крохмалю в ньому багато, білка мало, а корисні вітаміни В1, В2, Е і РР при обробці зникають. Тому дієтологи рекомендують віддавати перевагу необробленим сортам рису.

Раніше ми писали, що названа найбільш корисна каша, яка захистить шлунок, зміцнить нерви і допоможе чоловікам.

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Автор: Styler