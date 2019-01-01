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Названий найефективніший засіб від післяноворічного похмілля

STYLERЖиття    01.01.2019 - 09:01
Названий найефективніший засіб від післяноворічного похмілля
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У боротьбі з похміллям найкраще допоможе дуже простий напій

Самий ефективний засіб від похмілля - звичайна газована вода з лимоном, так як вживання цього простого коктейлю зменшує концентрацію ацетальдегіду в організмі людини. Простіше кажучи, лимонна газована вода прискорює процеси засвоєння, розщеплення і виведення алкоголю з організму.

Фахівці з Університету Сунь Ятсена в Гуанчжоу кажуть, що бульбашки вуглекислого газу, які містяться в напої, збільшують поверхню всмоктування рідини, через що вона швидше надходить у кров.

Крім того, лимонна газована вода містить компоненти, які прискорюють реакції організму по переробці алкоголю: поліпшується кровотік, стимулюється жовчовиділення і перистальтика кишечника, активуються процеси очищення організму від токсинів і, отже, швидше виникає поліпшення самопочуття.

Названий найефективніший засіб від післяноворічного похмілля

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Але ні в якому разі не розбавляйте газованою водою міцні напої! Адже така суміш майже гарантовано призведе не тільки до швидкого і важкого сп'яніння, але і до болісного похмілля.

Ну, а для того, щоб похмілля взагалі не наступало, фахівці рекомендують: не пити до самого застілля, не заважати алкогольні напої, багато не їсти жирного і навіть не виходити на вулицю "провітрюватися" (особливо на перекур).

Раніше лікарі озвучили українцям кілька способів, які допоможуть поправити здоров'я з похмілля без алкоголю.

Також ми писали про те, що медики назвали оптимальний вік, щоб кинути палити.

Відео: РБК-Україна

Як поправити здоров'я з похмілля без алкоголю: поради лікарів Медики вивели ідеальну формулу вживання алкоголю
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