Названо самое эффективное средство от посленовогоднего похмелья

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В борьбе с похмельем лучше всего поможет очень простой напиток

Самое эффективное средство от похмелья - обыкновенная газировка с лимоном, так как употребление этого простого коктейля уменьшает концентрацию ацетальдегида в организме человека. Проще говоря, лимонная газировка ускоряет процессы усвоения, расщепления и выведения алкоголя из организма.

Специалисты из Университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу говорят, что пузырьки углекислого газа, которые содержаться в напитке, увеличивают поверхность всасывания жидкости, из-за чего она быстрее поступает в кровь.

Кроме того, лимонная газировка содержит компоненты, которые ускоряют реакции организма по переработке алкоголя: улучшается кровоток, стимулируется желчеотделение и перистальтика кишечника, активируются процессы очищения организма от токсинов и, следовательно, быстрее возникает улучшение самочувствия.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Но ни в коем случае не разбавляйте газировкой крепкие напитки! Ведь такая смесь почти гарантировано приведет не только к быстрому и тяжелому опьянению, но и к мучительному похмелью.

Ну, а для того, чтобы похмелье вообще не наступало, специалисты рекомендуют: не пить до самого застолья, не мешать алкогольные напитки, не есть много жирного и даже не выходить на улицу "проветриваться" (особенно на перекур).

Ранее врачи озвучили украинцам несколько способов, которые помогут поправить здоровье с похмелья без алкоголя.

Также мы писали о том, что медики назвали оптимальный возраст, чтобы бросить курить.

Видео: РБК-Украина