Названо помилки, які під час спеки можуть серйозно нашкодити організму: не робіть так

Влітку серцево-судинна система людини зазнає підвищеного навантаження. Під впливом високої температури та вологості кровоносні судини розширюються та з'являються болі в грудях і задишка.

Які речі можуть зашкодити влітку - читайте нижче .

Чого не можна робити у спеку

Різкі нахили та повороти голови

Це може призвести до відриву бляшки, закупорки кровоносних судин, інфаркту головного мозку, а також ушкодження шийного відділу хребта.

Особливо це критично влітку, коли в організмі спостерігається нестача об'єму крові та її підвищена в'язкість.

Варто уникати різких рухів, а повороти та нахили голови робити повільно. Найкраще повертати все тіло, а не лише голову.

Холодний душ

У спеку кровоносні судини розширені. Якщо в цей час організм раптово піддасться стимуляції холодом, це призведе до звуження та спазму судин головного мозку, запаморочення, блювоти й інших неприємних наслідків.

В окремих випадках холодний душ у спеку може спровокувати сильний внутрішньочерепний крововилив.

Необхідно спочатку витерти піт, відпочити 10-15 хвилин, а вже потім прийняти теплий душ.

Вживання великої кількості води за раз

Якщо пити воду занадто швидко і великими ковтками, рідина моментально потрапить у кров. Це веде до збільшення її обсягу та підвищення навантаження на серце.

У спеку не рекомендується пити швидко і багато за раз. Краще робити це за кілька прийомів - по 100-150 мл.

Перебувати під кондиціонером

Необхідно, щоби різниця температур у приміщенні та на вулиці не була надто великою, рекомендована температура кондиціонера становить 26°C.

Крім того, якщо ви сильно спітніли на вулиці, слід почекати, поки висохне піт, перш ніж вмикати кондиціонер.

Також не можна стояти під кондиціонером, щоб не відбулося аномального скорочення кровоносних судин серця та головного мозку через занадто швидкий перепад температур.

Об'їдатися морозивом

Якщо поїдати морозиво порція за порцією, можна не тільки застудитися. Перш ніж ковтати морозиво, дайте йому трохи підтанути і їжте його маленькими шматочками

Виконувати важкі фізичні вправи

Фізичні навантаження в спекотний день краще обмежити. Підвищення температури тіла всього на один градус призводить до почастішання пульсу на 10-12 ударів в хвилину. Це може погано позначитися на загальному стані здоров'я.

Вживати спиртне

Така звичка може призвести до зневоднення і теплового удару. Спиртне зменшує вироблення вазопресину - гормону, що затримує воду в організмі. В спеку людина втрачає більше рідини разом з потом, тому алкоголь тільки підсилює негативний ефект.