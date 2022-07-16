ru ua
Сб, 16 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Названы ошибки, которые во время жары могут серьезно навредить организму: не делайте так

Новина українською →
Суббота 16 июля 2022 20:30
Названы ошибки, которые во время жары могут серьезно навредить организму: не делайте так Что запрещено делать летом (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Летом сердечно-сосудистая система человека испытывает повышенную нагрузку. Под воздействием высокой температуры и влажности кровеносные сосуды расширяются и появляются боли в груди и одышка.

Какие вещи могут повредить летом - читайте ниже.

Чего нельзя делать в жару

Резкие наклоны и повороты головы

Это может привести к отрыву бляшки, закупорке кровеносных сосудов, инфаркту головного мозга, а также повреждению шейного отдела позвоночника.

Особенно это критично летом, когда в организме наблюдается недостаток объема крови и ее повышенная вязкость.

Стоит избегать резких движений, а повороты и наклоны головы делать медленно. Лучше всего поворачивать все тело, а не только голову.

Холодный душ

В жару кровеносные сосуды расширены. Если в это время организм внезапно подвергнется стимуляции холодом, это приведет к сужению и спазму сосудов головного мозга, головокружению, рвоте и другим неприятным последствиям.

В отдельных случаях холодный душ в жару может спровоцировать сильное внутричерепное кровоизлияние.

Необходимо сначала вытереть пот, отдохнуть 10-15 минут, а уже потом принять теплый душ.

Употребление большого количества воды за раз

Если пить воду слишком быстро и большими глотками, жидкость моментально попадет в кровь. Это ведет к увеличению ее объема и повышению нагрузки на сердце.

В жару не рекомендуется пить быстро и много за раз. Лучше делать это за несколько приемов - по 100-150 мл.

Находиться под кондиционером

Необходимо, чтобы разница температур в помещении и на улице не была слишком большой, рекомендуемая температура кондиционера составляет 26°C.

Кроме того, если вы сильно вспотели на улице, следует подождать, пока высохнет пот, прежде чем включать кондиционер.

Также нельзя стоять под кондиционером, чтобы не произошло аномального сокращения кровеносных сосудов сердца и головного мозга из-за слишком быстрого перепада температур.

Объедаться мороженым

Если поедать мороженое порция за порцией, можно не только простудиться. Прежде чем глотать мороженое, дайте ему немного подтаять и ешьте его маленькими кусочками

Выполнять тяжелые физические упражнения

Физические нагрузки в жаркий день лучше ограничить. Повышение температуры тела всего на один градус приводит к учащению пульса на 10-12 ударов в минуту. Это может плохо сказаться на общем состоянии здоровья.

Употреблять спиртное

Такая привычка может привести к обезвоживанию и тепловому удару. Спиртное уменьшает выработку вазопрессина - гормона, задерживающего воду в организме. В жару человек теряет больше жидкости вместе с потом, поэтому алкоголь только усиливает негативный эффект.

Ранее мы сообщали, как спасти свой огород в сильную жару.

Также медики рассказывали, как правильно и безопасно охлаждаться в жару.

Читайте РБК-Украина в Google News
жара
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь