Названы ошибки, которые во время жары могут серьезно навредить организму: не делайте так
Летом сердечно-сосудистая система человека испытывает повышенную нагрузку. Под воздействием высокой температуры и влажности кровеносные сосуды расширяются и появляются боли в груди и одышка.
Какие вещи могут повредить летом - читайте ниже.
Чего нельзя делать в жару
Резкие наклоны и повороты головы
Это может привести к отрыву бляшки, закупорке кровеносных сосудов, инфаркту головного мозга, а также повреждению шейного отдела позвоночника.
Особенно это критично летом, когда в организме наблюдается недостаток объема крови и ее повышенная вязкость.
Стоит избегать резких движений, а повороты и наклоны головы делать медленно. Лучше всего поворачивать все тело, а не только голову.
Холодный душ
В жару кровеносные сосуды расширены. Если в это время организм внезапно подвергнется стимуляции холодом, это приведет к сужению и спазму сосудов головного мозга, головокружению, рвоте и другим неприятным последствиям.
В отдельных случаях холодный душ в жару может спровоцировать сильное внутричерепное кровоизлияние.
Необходимо сначала вытереть пот, отдохнуть 10-15 минут, а уже потом принять теплый душ.
Употребление большого количества воды за раз
Если пить воду слишком быстро и большими глотками, жидкость моментально попадет в кровь. Это ведет к увеличению ее объема и повышению нагрузки на сердце.
В жару не рекомендуется пить быстро и много за раз. Лучше делать это за несколько приемов - по 100-150 мл.
Находиться под кондиционером
Необходимо, чтобы разница температур в помещении и на улице не была слишком большой, рекомендуемая температура кондиционера составляет 26°C.
Кроме того, если вы сильно вспотели на улице, следует подождать, пока высохнет пот, прежде чем включать кондиционер.
Также нельзя стоять под кондиционером, чтобы не произошло аномального сокращения кровеносных сосудов сердца и головного мозга из-за слишком быстрого перепада температур.
Объедаться мороженым
Если поедать мороженое порция за порцией, можно не только простудиться. Прежде чем глотать мороженое, дайте ему немного подтаять и ешьте его маленькими кусочками
Выполнять тяжелые физические упражнения
Физические нагрузки в жаркий день лучше ограничить. Повышение температуры тела всего на один градус приводит к учащению пульса на 10-12 ударов в минуту. Это может плохо сказаться на общем состоянии здоровья.
Употреблять спиртное
Такая привычка может привести к обезвоживанию и тепловому удару. Спиртное уменьшает выработку вазопрессина - гормона, задерживающего воду в организме. В жару человек теряет больше жидкости вместе с потом, поэтому алкоголь только усиливает негативный эффект.
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