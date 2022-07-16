Названы ошибки, которые во время жары могут серьезно навредить организму: не делайте так

Летом сердечно-сосудистая система человека испытывает повышенную нагрузку. Под воздействием высокой температуры и влажности кровеносные сосуды расширяются и появляются боли в груди и одышка.

Чего нельзя делать в жару

Резкие наклоны и повороты головы

Это может привести к отрыву бляшки, закупорке кровеносных сосудов, инфаркту головного мозга, а также повреждению шейного отдела позвоночника.

Особенно это критично летом, когда в организме наблюдается недостаток объема крови и ее повышенная вязкость.

Стоит избегать резких движений, а повороты и наклоны головы делать медленно. Лучше всего поворачивать все тело, а не только голову.

Холодный душ

В жару кровеносные сосуды расширены. Если в это время организм внезапно подвергнется стимуляции холодом, это приведет к сужению и спазму сосудов головного мозга, головокружению, рвоте и другим неприятным последствиям.

В отдельных случаях холодный душ в жару может спровоцировать сильное внутричерепное кровоизлияние.

Необходимо сначала вытереть пот, отдохнуть 10-15 минут, а уже потом принять теплый душ.

Употребление большого количества воды за раз

Если пить воду слишком быстро и большими глотками, жидкость моментально попадет в кровь. Это ведет к увеличению ее объема и повышению нагрузки на сердце.

В жару не рекомендуется пить быстро и много за раз. Лучше делать это за несколько приемов - по 100-150 мл.

Находиться под кондиционером

Необходимо, чтобы разница температур в помещении и на улице не была слишком большой, рекомендуемая температура кондиционера составляет 26°C.

Кроме того, если вы сильно вспотели на улице, следует подождать, пока высохнет пот, прежде чем включать кондиционер.

Также нельзя стоять под кондиционером, чтобы не произошло аномального сокращения кровеносных сосудов сердца и головного мозга из-за слишком быстрого перепада температур.

Объедаться мороженым

Если поедать мороженое порция за порцией, можно не только простудиться. Прежде чем глотать мороженое, дайте ему немного подтаять и ешьте его маленькими кусочками

Выполнять тяжелые физические упражнения

Физические нагрузки в жаркий день лучше ограничить. Повышение температуры тела всего на один градус приводит к учащению пульса на 10-12 ударов в минуту. Это может плохо сказаться на общем состоянии здоровья.

Употреблять спиртное

Такая привычка может привести к обезвоживанию и тепловому удару. Спиртное уменьшает выработку вазопрессина - гормона, задерживающего воду в организме. В жару человек теряет больше жидкости вместе с потом, поэтому алкоголь только усиливает негативный эффект.