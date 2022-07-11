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Названо продукти, якими можна "заїдати" стрес: вони принесуть користь організму

Фото: Названі продукти, якими можна заїдати стрес (freepik_com)
Автор: Анна Шиканова

Українці після початку повномасштабного вторгнення Росії зізнаються, що стали частіше заїдати стрес різними смаколиками. Але більшість продуктів з такого списку шкодить здоров'ю і сприяє набору зайвої ваги. А організм отримує подвійне навантаження.

Але виявляється є продукти, якими можна "заїдати" стрес без шкоди для здоров'я. Про це розповіли фахівці платформи "Бережи собі".

Насправді не існує продуктів, які могли б зняти напругу і заспокоїти за кілька хвилин. Піца, снеки та морозиво - не вихід, оскільки вони не тільки додадуть вагу, але і сприяють загостренню стресу.

Однак є продукти, які добре впливають на нервову систему і допомагають знизити нервову напругу.

Топ-10 продуктів, яким можна заїдати стрес

  • Яйце
  • Субпродукти
  • Петрушка
  • Жирна риба
  • Тахіні (кунжутна паста)
  • Броколі
  • Часник
  • Насіння соняшнику
  • Чорниця
  • Ромашка

Чому ці продукти корисні

У субпродуктах повно вітаміну в, який дуже потрібен для контролю стресу. У яйцях є вітаміни, мінерали, амінокислоти та антиоксиданти, а ще вони джерело вітаміну В4.

Жирна риба насичена жирною кислотою омега-3, яка допомагає тримати в нормі когнітивні функції та психічне здоров'я.

Петрушка насичена каротиноїдами, флавоноїдами та фітонцидами - натуральними антиоксидантами, які захищають від оксидативного стресу.

У часнику є багато сполук сірки, які допомагають підвищити рівень глутатіону. Цей антиоксидант стоїть в першій лінії захисту організму від стресу.

У кунжутній пасті (тахіні) є амінокислоти L-триптофану. У насінні вітаміни Е, групи В, магній, марганець, селен, цинк і мідь.

Ромашка з давніх часів використовується як головний природний антистрес, а в броколі повно магнію, вітаміну З і фолату, які борються з симптомами депресії.

Чорниця багата на флавоноїди й ця ягода дає потужну протизапальну і нейропротекторну дію.

До речі, раніше ми писали, що лікарі назвали п'ять неочевидних причин болю в голові вранці.

А ще ми розповідали про те, якими продуктами харчувалися українці 300 років тому.

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