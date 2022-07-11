Названы продукты, которыми можно "заедать" стресс: они принесут пользу организму

На самом деле не существует продуктов, которые могли бы снять напряжение и успокоить за несколько минут. Пицца, снеки и мороженое - не выход, так как они не только прибавят вес, но и способствуют обострению стресса.

Однако есть продукты, которые хорошо влияют на нервную систему и помогают снизить нервное напряжение.

Топ-10 продуктов, которым можно заедать стресс

Яйца

Субпродукты

Петрушка

Жирная рыба

Тахини (кунжутная паста)

Брокколи

Чеснок

Семечки подсолнечника

Черника

Ромашка

Почему эти продукты полезны

В субпродуктах полно витамина В, который очень нужен для контроля стресса. В яйцах есть витамины, минералы, аминокислоты и антиоксиданты, а еще они источник витамина В4.

Жирная рыба насыщена жирной кислотой омега-3, которая помогает держать в норме когнитивные функции и психическое здоровье.

Петрушка насыщена каротиноидам, флаваноидами и фитонцидами - натуральными антиоксидантами, которые защищают от оксидативного стресса.

В чесноке есть много соединений серы, которые помогают повысить уровень глутатиона. Этот антиоксидант стоит в первой линии защиты организма от стресса.

В кунжутной пасте (тахини) есть аминокислоты L-триптофана. В семечках витамины Е, группы В, магний, марганец, селен, цинк и медь.

Ромашка с древних времен используется как главный природный антистресс, а в брокколи полно магния, витамина С и фолата, которые борются с симптомами депрессии.

Черника богата на флаваноиды и эта ягода дает мощное противовоспалительное и нейропротекторное действие.