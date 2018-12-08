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Названо найнебезпечніші професії в Україні

STYLERЖиття    08.12.2018 - 10:06
Названо найнебезпечніші професії в Україні
Ілюстративне фото (facebook.com/ato.news)

Експерти розповіли, що водії найбільше ризикують життям

Названі найбільш небезпечні професії в Україні. Так, в нашій країні найчастіше виробничі травми отримують водії. Про це пише видання UBR.ua.

За даними Держслужби з питань праці, тільки за останній місяць осені в країні було зафіксовано вісім смертельних випадків. При цьому, кажуть експерти, працівники сфери транспорту і логістики є найбільш затребуваними в Україні після фахівців рітейлу.

Названо найнебезпечніші професії в Україні

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Другою після водія самою небезпечною професією стала професія електромонтера. За 10 днів у країні було зафіксовано сім випадків травм.

"Шість із семи інцидентів були пов'язані з ДТП, хоча найбільший ризик, звичайно ж, потрапити під удар струмом", - кажуть фахівці.

Також у список найнебезпечніших професій в Україні потрапили бетоняр, водій вантажівки, машиніст крана, електрогазозварник, електромонтер, слюсар і вантажник гірничорудної промисловості.

Раніше Ніна Матвієнко розповіла, що її дратує в своїй професії.

Відео: РБК-Україна

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