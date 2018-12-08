Названо найнебезпечніші професії в Україні

Експерти розповіли, що водії найбільше ризикують життям
Названі найбільш небезпечні професії в Україні. Так, в нашій країні найчастіше виробничі травми отримують водії. Про це пише видання UBR.ua.
За даними Держслужби з питань праці, тільки за останній місяць осені в країні було зафіксовано вісім смертельних випадків. При цьому, кажуть експерти, працівники сфери транспорту і логістики є найбільш затребуваними в Україні після фахівців рітейлу.
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Другою після водія самою небезпечною професією стала професія електромонтера. За 10 днів у країні було зафіксовано сім випадків травм.
"Шість із семи інцидентів були пов'язані з ДТП, хоча найбільший ризик, звичайно ж, потрапити під удар струмом", - кажуть фахівці.
Також у список найнебезпечніших професій в Україні потрапили бетоняр, водій вантажівки, машиніст крана, електрогазозварник, електромонтер, слюсар і вантажник гірничорудної промисловості.
Раніше Ніна Матвієнко розповіла, що її дратує в своїй професії.
Відео: РБК-Україна