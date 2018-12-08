Иллюстративное фото (facebook.com/ato.news)

Эксперты рассказали, что водители больше всех рискуют жизнью

Названы самые опасные профессии в Украине. Так, в нашей стране чаще всего производственные травмы получают водители. Об этом пишет издание UBR.ua.

По данным Госслужбы по вопросам труда, только за последний месяц осени в стране было зафиксировано восемь смертельных случаев. При этом, говорят эксперты, работники сферы транспорта и логистики являются самыми востребованными в Украине после специалистов ритейла.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Второй после водителя самой опасной профессией стал электромонтер. За 10 дней в стране было зафиксировано семь случаев травм.

"Шесть из семи инцидентов были связаны с ДТП, хотя самый большой риск, конечно же, попасть под удар током", - говорят специалисты.

Также в список опасных профессий в Украине попали бетонщик, водитель грузовика, машинист крана, электрогазосварщик, электромонтер, слесарь и грузчик горнорудной промышленности.

Ранее Нина Матвиенко рассказала, что ее раздражает в своей профессии.

Видео: РБК-Украина