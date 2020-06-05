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Названі найбільш корисні горіхи для серця

STYLERЖиття    05.06.2020 - 06:48
Названі найбільш корисні горіхи для серця
Волоські горіхи дуже корисні для серця (фото: pixabay.com)

Волоські горіхи є найкориснішим рослинним продуктом для серця

Не всі знають, що такий поживний продукт, як волоські горіхи є найкориснішим продуктом для серця. Вони володіють унікальним корисним профілем.

"Волоські горіхи мають трохи інший склад, ніж інші горіхи, тому що вони містять більшу кількість альфа-ліноленової кислоти, яка є омега-3 жирної кислоти, подібної тій, яка міститься у рибі", —розповіла доктор медичних наук Гарвардської школи громадської охорони здоров'я Березня Гуаш Ферре у виданні La Vanguardia.

За її словами, цей вид горіхів володіє унікальним живильним профілем.

Не варто забувати, що волоські горіхи багаті вітамінами, мінералами і антиоксидантами. Їх дійсно можна назвати джерелом вітамінів.

За словами медика, регулярне вживання горіхів здатне запобігти розвитку захворювань серцево-судинної системи, а також поліпшити ліпідний профіль та надати протизапальний ефект.

Вчені встановили, що у любителів горіхів ризик виникнення серцевої недостатності нижче на 20 відсотків. У той же час при вживанні порції горіхів один-три рази на місяць фібриляція передсердь зустрічається на 12-18% рідше.

Як ми раніше писали, дієтолог розповіла, що не варто їсти на сніданок.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України орехи
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