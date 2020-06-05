Названы самые полезные орехи для сердца

Грецкие орехи очень полезны для сердца (фото: pixabay.com)

Грецкие орехи являются самым полезным растительным продуктом для сердца

Не все знают, что такой питательный продукт, как грецкие орехи является самым полезным продуктом для сердца. Они обладают уникальным полезным профилем.

"Грецкие орехи имеют немного иной состав, чем другие орехи, потому что они содержат большее количество альфа-линоленовой кислоты, которая является омега-3 жирной кислотой, подобной той, которая содержится в рыбе", —рассказала доктор медицинских наук Гарвардской школы общественного здравоохранения Марта Гуаш Ферре в издании La Vanguardia.

По ее словам, этот вид орехов обладает уникальным питательным профилем.

Не стоит забывать, что грецкие орехи богаты витаминами, минералами и антиоксидантами. Их действительно можно назвать кладезем витаминов.

По словам медика, регулярное употребление орехов способно предотвратить развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также улучшить липидный профиль и оказать противовоспалительный эффект.

Ученые установили, что у любителей орехов риск возникновения сердечной недостаточности ниже на 20 процентов. В то же время при употреблении порции орехов один-три раза в месяц фибрилляция предсердий встречается на 12-18% реже.

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Автор: Людмила Жукова