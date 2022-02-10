Названі симптоми і відчуття в очах, які можуть вказувати на рак

"Рак ока - це загальний термін, який включає в себе різні типи раку. Тип вашого раку залежить від типу клітини, в якій він починається. Існують різні частини ока, і деякі з них більш схильні до раку, ніж інші", - повідомляє благодійна організація з дослідження раку та підвищення обізнаності Cancer Research UK.

Це рідкісний тип раку, і ознаки можуть бути викликані низкою інших факторів, але рекомендується завжди консультуватися з лікарем. Рак, який починається в оці, називається первинним раком ока, але іноді він може поширитися на око з іншої частини тіла. Це називається вторинним раком ока.

"У жінок це найчастіше відбувається при раку молочної залози, а у чоловіків - при раку легенів", - відзначає Cancer Research.

У Національній службі охорони здоров'я Великобританії підкреслюють, що рак ока не завжди викликає явні симптоми і може бути виявлений тільки під час перевірки зору. Тим не менш, є кілька симптомів раку ока, які можуть проявлятися у вашому зорі.

Ознаки раку ока:

Це можуть бути тіні, спалахи світла або хвилясті лінії в полі зору, помутніння зору, темна пляма в оці, що збільшується, часткова або повна втрата зору.

Серед інших ознак - випинання одного ока, пухлина на повіці або в вашому оці, яка збільшується в розмірах, і біль в оці або навколо нього, хоча це буває рідко.

Ці відчуття можуть бути ознаками раку ока (фото: freepik.com)

Ці симптоми також можуть бути викликані більш незначними захворюваннями очей, тому вони не обов'язково є ознакою раку. Але важливо якомога швидше перевірити симптоми у лікаря.

Експерти нагадують, що чим раніше виявлений рак, тим легше його лікувати. Це сильно підвищує ймовірність успішного лікування. Ви повинні звернутися до свого лікаря або окуліста, якщо помітите зміни, які не є нормальними для вас, або якщо у вас є які-небудь з можливих ознак і симптомів раку ока.