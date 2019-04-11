Називає чортами і б'є: на Прикарпатті вчителька жорстко виховує дітей

Скандал у школі в селі Петранка Івано-Франківської області стався через викладачку, яка неодноразово била своїх учнів, і у дітей є задокументоване підтвердження. Про це йдеться у програмі "Вікна-новини" на каналі СТБ.

За словами батьків школярів, вчителька християнської етики вже кілька років б'є дітей і називає їх чортами. Нещодавно школярі зняли декілька відео, де видно, як педагог агресивно спілкується з дівчинкою, а хлопчика б'є рукою по голові.

В школі нічого з цим не робили, поки мама 11-класника не звернулася в поліцію. На бік дітей і батьків стали деякі педагоги, але вчителька з 45-річним стажем своєї провини не визнає.

Постраждалий учень Святослав Моріс розповів, що вчителька неодноразово його била і при всіх називала найгіршим учнем. На захист хлопця став майже весь його клас.

Відео: YouTube/Вікна-новини

За останні два місяці в школі працювали дві комісії. При цьому шкільна комісія визнала випадок буллінга, районна – порадила зробити догану і вчителю християнської етики та класному керівнику 11 класу.

64-річна вчителька заявила, що це перший клас, з яким у неї не склалися стосунки. Вона зазначила, що ще з вересня діти нічого не хотіли робити, і сказали, що їм ці уроки не потрібні. За її словами, учні постійно її цькували і намагалися вивести з себе.

Звинувачення в буллинге жінка заперечує, і каже, що ніколи не обзивала дітей і не била. Крім того, в минулому році вона похвалила Святослава, який написав олімпіаду з християнської етики.

Варто зазначити, що в мережі користувачі говорять, що ця вчителька хороший педагог, і в цьому сюжеті все не однозначно.

Ілюстративне фото: pixabay.com

"Скажу вам так, Ганна Павлівна прекрасна вчителька, дуже хороша і добра, завжди підтримує учнів. А нинішнє покоління дітей не хоче взагалі нічого, ні вчитися, ні слухатися старших. Їх мета на уроці посидіти в телефоні, поговорити один з одним, посміятися на весь клас, і найголовніше роздратувати вчителя, вивести його з себе, а потім ми ні в чому не винні, прям ангели";

"На місці Ганни Павлівни я б зустрічний позов в суд подав. На чесну мамку. Бо так цікаво вийшло, що акцент з потерпілого "нелюдських" образ синочка, непомітно й спритно змістився на стареньку вчительку, яка на схилі своєї кар'єри так "славно" на телебачення потрапила. Ось судіть - і хто в цій історії більше ображений і обпльований?".

Нагадаємо, що під Києвом вчителі залякують дітей за забуті зошити і посмішки на уроках.

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