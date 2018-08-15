"Не буває депресії": Сенцов зізнався, що робить для того, щоб "не розвалитися"

Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

Український режисер зізнався, що у нього бувають депресії

Незаконно засуджений в Російській Федерації режисер Олег Сенцов читає по 100 сторінці в день, відповідає на листи, а також бореться з короткочасними депресіями. Про це повідомила правозахисниця Зоя Свєтова, передає МБХ-медіа.

"Я попросила Олега описати свій день, і він сказав, що всі дні схожі. З ранку — медичні процедури, потім він читає, а читає досить багато, як він сказав — 100 сторінок на день, а раніше читав у два рази більше. Він відповідає на листи, щось редагує, займає мозок. Бувають дні, коли взагалі нічого не може робити", - сказала вона.

Більш того, за словами Свєтової, режисер зізнався їй, що робить для того, щоб "не розвалитися".

"Читати і писати — важливо, щоб "не розвалюватися", — пояснив Сенцов. А коли я поскаржилася, що не можу нічого читати і в мене була депресія, Олег зізнався, що у нього не буває депресії, "хіба що на півгодини", - підкреслила вона.

Нагадаємо, український політв'язень Олег Сенцов повинен самостійно звернутися до президента Росії Володимира Путіна з проханням про помилування для початку відповідної процедури. Про це йдеться у відповіді матері Сенцова від Управління по забезпеченню конституційних прав громадян при Адміністрації президента РФ.

Нагадаємо, що російської правозахисниці Зої Свєтовій дозволили відвідати колонію в Лабитнангі, де утримується український політв'язень Олег Сенцов.

Також повідомлялося, що у Сенцова найближчим часом можуть відмовити внутрішні органи.

Раніше ми писали, що управління ФСВП Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявило про відмову Сенцову від переведення в лікарню. До цього в українця в колонії в Лабитнангі проходив консиліум за участю лікарів з місцевої лікарні.

Олег Сенцов. Один у полі воїн (video.rbc.ua)