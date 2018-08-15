"Не бывает депрессии": Сенцов признался, что делает для того, чтобы "не развалиться"

Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

Украинский режиссер признался, что у него бывают депрессии

Незаконно осужденный в Российской Федерации режиссер Олег Сенцов читает по 100 странице в день, отвечает на письма, а также борется с кратковременными депрессиям. Об этом сообщила правозащитница Зоя Светова, передает МБХ-медиа.

"Я попросила Олега описать свой день, и он сказал, что все дни похожи. С утра — медицинские процедуры, потом он читает, а читает довольно много, как он сказал — 100 страниц в день, а раньше читал в два раза больше. Он отвечает на письма, что-то редактирует, занимает мозг. Бывают дни, когда вообще ничего не может делать", - сказала она.

Более того, по словам Световой, режиссер признался ей, что делает для того, чтобы "не развалиться".

"Читать и писать — важно, чтобы "не разваливаться", — объяснил Сенцов. А когда я пожаловалась, что не могу ничего читать и у меня была депрессия, Олег признался, что у него не бывает депрессии, "разве что на полчаса", - подчеркнула она.

Напомним, украинский политзаключенный Олег Сенцов должен самостоятельно обратиться к президенту России Владимиру Путину с прошением о помиловании для начала соответствующей процедуры. Об этом говорится в ответе матери Сенцова от Управления по обеспечению конституционных прав граждан при Администрации президента РФ.

Напомним, что российской правозащитнице Зое Световой разрешили посетить колонию в Лабытнанги, где удерживается украинский политзаключенный Олег Сенцов.

Також сообщалось, что у Сенцова в ближайшее время могут отказать внутренние органы.

Ранее мы писали, что управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу заявило об отказе Сенцова от перевода в больницу. До этого у украинца в колонии в Лабытнанги проходил консилиум с участием врачей из местной больницы.

Олег Сенцов. Один в поле воин (video.rbc.ua)